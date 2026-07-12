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巴威颱風維持強颱長達6天 上午8:30解除警報南部3縣市大雨特報

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
巴威颱風暴風圈昨天下午逼近台北市中心，市區突如其來的強陣風，讓路上行人頂著風雨前進艱難。記者潘俊宏／攝影
巴威颱風暴風圈昨天下午逼近台北市中心，市區突如其來的強陣風，讓路上行人頂著風雨前進艱難。記者潘俊宏／攝影

巴威颱風遠離，中央氣象署上午5時30分解除陸警，8時30分解除海警。中央氣象署科長林伯東上午指出，本周午後陣雨仍較大，感覺較為悶熱。北海岸、東半部及馬祖有長浪。氣象署上午也針對台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島發布大雨特報，指出西南風影響，易有短延時強降雨，今(12)日南部地區有局部大雨發生的機率，山區請慎防坍方、落石及土石流，低窪地區請嚴防積水，民眾應避免前往山區及溪流活動。

回顧巴威颱風，林伯東指出，維持強烈颱風達6天。巴威7日2日在關島海面發展成輕度颱風，由於溫暖洋面及風切小等有利條件，3日同一天增強為中颱及強颱，6日侵擊關島北方的羅塔島，同天下午達到巔峰狀態，近中心風速達每秒60公尺。8日七級風暴風半徑擴大到380公里，也是近年少見大型、寬廣颱風。

林伯東指出，7月9日2點30分氣象署針對巴威颱風發布海警，下午發布巨浪告警。10日巴威減弱為中度颱風，氣象署清晨5:30分發布陸警，11日通過八重山群島，下午通過台灣北部海面，距北海岸最近約210公里，昨天深夜進人中國大陸。

巴威對台灣影響，林伯東指出，台灣各沿海普遍出現9-11級陣雨，屏東九棚及蘭嶼達14級。縣市最大雨量，西半部山區降雨最多，特別是北部山區，苗栗拉庫斯累積雨量有770.5毫米、新竹白蘭743毫米及台中雪山橋有608毫米。浪高部分成功達9.3公尺、台東有8.1公尺。

未來一周降雨，林伯東說，今天南部仍會下雨，其他地區午後雷陣雨。明後兩天午後雷陣雨明顯，特別是北部地區及其他山區有局部大雨。15到18日轉西南風，南部、東南部地區整天斷續下雨，其他地區為午後雷陣雨。氣溫部分，轉為悶熱型態，中午可達33-35度，局部地區36度。

巴威颱風 巴威 氣象署

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