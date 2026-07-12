各航空今航班正常 桃機估旅客量15.5萬人次、客貨運航班量756架次

巴威颱風遠離，中央氣象署今上午5時30分解除陸警、8時30分解除海警，各航空公司今航班正常營運，但昨日部分航班因颱風延至今日起降，桃園機場公司將加強旅客疏運整備，預估今天客貨運航班量756架次、旅客量15.5萬人。

隨著巴威颱風逐漸遠離台灣，各航空公司今日航班正常營運，機場公司昨日晚間6點30分邀集航空公司、地勤公司等有關單位召開第8次應變會議，依颱風後預報航班數、旅客量統計，桃園機場今天客貨運航班數預計756架次（客機672架次、貨機84架次），旅客量預估達15.5萬人次。

機場公司公司表示，已與航空公司、地勤公司及CIQS各單位密切聯繫，就旅客報到、安檢、證照查驗、動植物檢疫、發燒篩檢及海關等作業，預為準備服務人力量能。

機場公司指出，因颱風影響部分航班仍有異動情形，例如原規畫昨晚9時許到場的越南航空VN570及VN578等2航班，延至今日凌晨到場。

另外，昨日原定的阿聯酋2到場航班、2離場航班，以及土耳其航空1到場航班、1離場航班，均延後至今日起降，至於阿聯酋、土耳其航空今日原訂班表的航班仍正常營運。

機場公司提醒，各航空公司航班颱風後開始正常營運，旅客人數將較平日眾多，建議旅客隨時留意航空公司的航班異動通知，或查詢各航空公司官網、APP等航班資訊，並提早抵達機場、耐心等候，以確保行程順利。