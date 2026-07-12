快訊

神隱逾4個月！伊朗軍方突公開最高領袖穆吉塔巴最新照片 近況曝光

台灣網紅又被炎上！日本違規硬闖禁區拍攝惹議 日網氣炸嗆「滾回去」

英格蘭逆轉晉級4強！挪威航空賭輸換Logo了 英國航空暖心回應

聽新聞
0:00 / 0:00

各航空今航班正常 桃機估旅客量15.5萬人次、客貨運航班量756架次

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
巴威颱風逐漸遠離，桃園機場今天預計有756架次航班、旅客15.5萬人次。圖／桃機公司提供
巴威颱風逐漸遠離，桃園機場今天預計有756架次航班、旅客15.5萬人次。圖／桃機公司提供

巴威颱風遠離，中央氣象署今上午5時30分解除陸警、8時30分解除海警，各航空公司今航班正常營運，但昨日部分航班因颱風延至今日起降，桃園機場公司將加強旅客疏運整備，預估今天客貨運航班量756架次、旅客量15.5萬人。

隨著巴威颱風逐漸遠離台灣，各航空公司今日航班正常營運，機場公司昨日晚間6點30分邀集航空公司、地勤公司等有關單位召開第8次應變會議，依颱風後預報航班數、旅客量統計，桃園機場今天客貨運航班數預計756架次（客機672架次、貨機84架次），旅客量預估達15.5萬人次。

機場公司公司表示，已與航空公司、地勤公司及CIQS各單位密切聯繫，就旅客報到、安檢、證照查驗、動植物檢疫、發燒篩檢及海關等作業，預為準備服務人力量能。

機場公司指出，因颱風影響部分航班仍有異動情形，例如原規畫昨晚9時許到場的越南航空VN570及VN578等2航班，延至今日凌晨到場。

另外，昨日原定的阿聯酋2到場航班、2離場航班，以及土耳其航空1到場航班、1離場航班，均延後至今日起降，至於阿聯酋、土耳其航空今日原訂班表的航班仍正常營運。

機場公司提醒，各航空公司航班颱風後開始正常營運，旅客人數將較平日眾多，建議旅客隨時留意航空公司的航班異動通知，或查詢各航空公司官網、APP等航班資訊，並提早抵達機場、耐心等候，以確保行程順利。

桃園機場 桃園 巴威颱風

延伸閱讀

桃機明恢復營運！今出入境「0人」破紀錄 疫情期間也未曾出現

桃園機場今零入出境 表定760架次客貨機全取消

航班取消 桃機周六入出境掛零

強颱巴威來襲機場公司召開應變會議 桃機11日國籍航班全取消

相關新聞

塵封52年首曝光！行為藝術大師謝德慶油畫屏東縣立美術館展出

屏東縣立美術館正展出「大湧崁岸」典藏展，原向日本福岡亞洲美術館借展藝術家陳進作品，因借展期滿返回日本，延續「南國先鋒」展區主軸，向私人珍藏借展出生屏東、旅美行為藝術家謝德慶1971年油畫作品「無題」，塵封52年來首次展出，大眾重新認識這位國際級藝術家的創作脈絡。

各航空今航班正常 桃機估旅客量15.5萬人次、客貨運航班量756架次

巴威颱風遠離，中央氣象署今上午5時30分解除陸警、8時30分解除海警，各航空公司今航班正常營運，但昨日部分航班因颱風延至今日起降，桃園機場公司將加強旅客疏運整備，預估今天客貨運航班量756架次、旅客量15.5萬人。

北市上午10時起水門陸續開 除這2處維持封閉

巴威颱風逐漸遠離，台北市水利處表示，今天上午10時起，除新店溪3-2號（華翠）疏散門至淡水河6號（敦煌）維持封閉，其餘疏散門及越堤坡道陸續開啟。

台鐵今正常行駛 內灣線下午5時完成搶修「竹中=內灣公路接駁」

第9號巴威颱風遠離，中央氣象署今上午5時30分解除陸警、8時30分解除海警，但各地仍有降雨。台鐵公司表示，今天除內灣線預計下午5時起恢復行駛，竹中=內灣間8至17時辦理公路接駁作業，其餘路線各級列車自首班車起正常行駛。

豆漿喝錯不瘦反胖？靠無糖豆漿減脂增肌失敗 營養師點3大NG行為

不少人為了減脂增肌，會選擇喝無糖豆漿，甚至可能採取「豆漿代飯」的極端飲食，但為何有人的體重不跌反升？台灣營養師夏子雯指出，豆漿雖是優質蛋白質來源，但飲用時應避免3大NG行為，否則可能變胖兼傷腎。

錢薇娟30年籃壇傳奇 從「陪公主打球」那天開始

「漂亮寶貝」錢薇娟，國小畢業時一度為了選擇音樂或體育掙扎，最後她選擇籃球，開啟台灣女子籃壇的一頁傳奇。她說，當年就是「陪公主打球」，想不到能闖進美國、前進大陸，除了籃球前輩齊璘、同學蔣憶德，最感謝有台灣「女籃教父」之稱的已故國泰女籃創隊教練洪金生。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。