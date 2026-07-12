北市上午10時起水門陸續開 除這2處維持封閉

巴威颱風逐漸遠離，台北市水利處表示，今天上午10時起，除新店溪3-2號（華翠）疏散門至淡水河6號（敦煌）維持封閉，其餘疏散門及越堤坡道陸續開啟。

水利處表示，巴威颱風對北台灣影響程度降低，北市疏散門預定於12日10時起陸續開啟；另新店溪3-2號（華翠）疏散門至淡水河6號（敦煌），因堤外仍有淤泥及漫淹情形則維持封閉。

水利處提醒，後續仍有間歇性降雨，部分河濱公園低水護岸及人行、自行車道有路樹、淤泥及落葉等，提醒民眾進入河濱公園仍須注意安全 。

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