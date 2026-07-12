聽新聞
0:00 / 0:00
北市上午10時起水門陸續開 除這2處維持封閉
巴威颱風逐漸遠離，台北市水利處表示，今天上午10時起，除新店溪3-2號（華翠）疏散門至淡水河6號（敦煌）維持封閉，其餘疏散門及越堤坡道陸續開啟。
水利處表示，巴威颱風對北台灣影響程度降低，北市疏散門預定於12日10時起陸續開啟；另新店溪3-2號（華翠）疏散門至淡水河6號（敦煌），因堤外仍有淤泥及漫淹情形則維持封閉。
水利處提醒，後續仍有間歇性降雨，部分河濱公園低水護岸及人行、自行車道有路樹、淤泥及落葉等，提醒民眾進入河濱公園仍須注意安全 。
最新開啟情形上網查詢https://taipeiheo.aws-gov.org/public/realtime或至戀戀水綠臺北水利LINE官方帳號查詢 （官方帳號LINE首頁下方／防災功能／其他資訊／台北市民眾水情資訊）
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。