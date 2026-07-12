台鐵今正常行駛 內灣線下午5時完成搶修「竹中=內灣公路接駁」

第9號巴威颱風遠離，中央氣象署今上午5時30分解除陸警、8時30分解除海警，但各地仍有降雨。台鐵公司表示，今天除內灣線預計下午5時起恢復行駛，竹中=內灣間8至17時辦理公路接駁作業，其餘路線各級列車自首班車起正常行駛。

氣象署指出，颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，台北市山區、新北市山區、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣地區、台中市山區、南投縣山區、雲林縣山區、嘉義縣山區、屏東縣山區及宜蘭縣山區已有局部大豪雨或超大豪雨發生。

台鐵公司指出，今天西部幹線（基隆=潮州）、東部幹線（樹林=花蓮=台東）、南迴線（新左營=台東）、觀光列車包含藍皮解憂號、海風號、山嵐號、環島之星等均自首班車起正常行駛。

支線部分，平溪線經全力搶修且預估雨量將於上午7時起低於行動值，今日自4712次（八堵07:32開）、4813次（菁桐09:09開）起恢復全線行駛。

深澳線今日自4807次（瑞芳08:25開）、4814次（八斗子08:46開）起恢復正常行駛；內灣線沿線3處邊坡土石滑落，預計今日下午5時完成搶修，竹中=內灣間8至17時辦理公路接駁作業。

針對退、換票及改乘相關訊息，台鐵表示，自發布海上颱風警報之日起至解除海上颱風警報之日止，購買上述期間內各級列車車票之旅客，可自乘車日起一年內，持未經使用的車票至各車站辦理退票，免收手續費，如有去回程車票可一併辦理。