台鐵平溪線恢復全線行駛 內灣線拚晚間復駛

颱風巴威遠離，台鐵今天表示，平溪線上午7時後恢復全線行駛，而內灣線因有土石滑落，預計下午5時完成搶修，竹中-內灣啟動公路接駁。

台鐵西部幹線、東部幹線及南迴線今天都恢復正常行駛。台鐵今天發布新聞稿表示，平溪線部分經全力搶修且預估雨量將於上午7時起低於行動值，今天自4712次（八堵上午7時32分開）、4813次（菁桐上午9時9分開）起恢復全線行駛。

台鐵指出，深澳線自4807次（瑞芳上午8時25分開）、4814次（八斗子上午8時46分開）起恢復正常行駛。

內灣線部分，台鐵表示，由於沿線3處邊坡土石滑落，預計今日下午5時完成搶修，竹中至內灣間上午8時至下午5時啟動公路接駁。

台鐵說明，觀光列車包含藍皮解憂號、海風號、山嵐號及環島之星都正常行駛。