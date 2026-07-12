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豆漿喝錯不瘦反胖？靠無糖豆漿減脂增肌失敗 營養師點3大NG行為

香港01／ 撰文／安琪拉
不少人為了減脂增肌，會選擇喝無糖豆漿。示意圖。圖／Ingimage
不少人為了減脂增肌，會選擇喝無糖豆漿。示意圖。圖／Ingimage

不少人為了減脂增肌，會選擇喝無糖豆漿，甚至可能採取「豆漿代飯」的極端飲食，但為何有人的體重不跌反升？台灣營養師夏子雯指出，豆漿雖是優質蛋白質來源，但飲用時應避免3大NG行為，否則可能變胖兼傷腎。

400毫升無糖豆漿等於攝取了2份蛋白質

台灣營養師夏子雯在Facebook發文指出，無糖豆漿是很好的蛋白質來源，在每日飲食指南中，屬於「豆魚蛋肉類」的一員，也是蛋白質攝取順序的首位，每天喝1瓶400毫升無糖豆漿等於攝取了2份蛋白質，當中含有豐富的天然的大豆異黃酮及卵磷脂，很適合希望增肌減脂人士飲用，素食者也適合每天補充。

不過，無糖豆漿若飲用方式不當，不僅無法達到理想的瘦身效果，還可能造成腎臟負擔或鈣質攝取不足，夏子雯提醒以下3大NG行為：

1.豆漿當水喝恐致腎臟負擔

豆漿和鮮奶一樣都是富含有蛋白質的飲品，當水喝容易造成腎臟負擔。營養師夏子雯指出，建議無糖豆漿每天飲用400毫升即可，其他的蛋白質來源可從海鮮、魚類、雞蛋、及肉類來攝取，切勿整天喝到2，000毫升，因這會讓蛋白質補充過量。

2.含糖豆漿熱量驚人易致肥 選擇無糖豆漿最好

每瓶400毫升的含糖豆漿，約有4至5顆方糖，比無糖豆漿多出80至100大卡的熱量，夏子雯表示，時常飲用含糖豆漿的確實容易變胖，故選擇無糖是最健康的。

3.豆漿鈣含量低 不能完全替代鮮奶

很多人都以為豆漿的鈣含量很高，但其實100毫升的豆漿，鈣含量只有14毫克。夏子雯提醒，想補鈣的話，建議以含鈣量高的鮮奶、無糖原味乳酪、無糖乳酪飲品、乳酪等乳製品，或是深綠色蔬菜、豆乾、黑芝麻等去補充更好。

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文章授權轉載自《香港01》

豆漿 雞蛋 蛋白質

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