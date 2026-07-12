社區治療 醫憂接不住病人

精神疾患強制住院預計八月起改由法院裁定，爾後未獲准住院的精神疾病患者將轉由「強制社區治療」接手。精神科醫師憂心，相較於強制住院已有相對完整制度，社區治療長期受限於人力與跨部門合作不足，執行率始終偏低。若新制上路後更多患者留在社區，而配套未同步到位，將成新制上路後最大的考驗。

新光醫院精神科主治醫師田心喬表示，目前精神科醫師及護理師多半每周或每兩周到宅訪視一次，但患者病情可能隨時變化，也能預期醫療人員到訪時間，一旦拒絕配合，醫療團隊往往難以有效介入，有限人力更不可能做到廿四小時全天候追蹤，也導致強制社區治療多年來的執行率有限。

田心喬認為，新制上路後，強制社區治療的重要性將大幅提升，而強制社區治療不應只由醫院承擔，而應整合警政、社政、民政、公衛及地方政府等資源，共同建立社區支持與監測機制。目前相關配套尚未成熟，責任仍多半落在精神科醫療團隊身上，醫療量能有限，也增加執行風險。