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精神病患強制住院新制 醫估案數降

聯合報／ 記者翁唯真／台北報導

高雄一名國小教師疑因不堪接連召開校事會議，多次張貼負面文章，六月初由衛生單位「強勸」住院治療，護送過程中使用束帶，引發各界對強制送醫執行的質疑。適逢精神疾病患者強制住院預計於八月起改由法院裁定，事件也讓各界擔憂，未來是否更容易被強制住院，甚至造成精神病床不足。

不過，精神科醫師認為，新制上路後，強制住院案件不但不會增加，反而可能減少，也代表更多需要治療、卻未達強制住院門檻的患者，將留在社區接受照護。

衛福部桃園醫院精神部主任蘇柏文表示，新制由法院決定是否准予強制住院，除醫療專業判斷外，也須綜合考量病人權益與相關證據，未來可能出現醫師認為有住院必要，但法院未准予強制住院的情況。

他指出，過去強制住院由審查委員會取代行政機關核定後，案件數就已明顯下降，如今改由法院裁定，醫界普遍預期件數將再減少，但實際影響仍待制度上路後觀察。

新光醫院精神科主治醫師田心喬表示，新制要求醫師參與法院視訊或實體審理，病人也可由律師協助，整體程序較以往複雜，醫療端勢必更審慎評估是否啟動強制住院程序，連帶影響案件數。

田心喬指出，強制住院本就僅適用於具有自傷或傷人危險的患者，但臨床上不少病人介於需要治療、卻未達強制住院標準的「灰色地帶」，未來仍可能留在社區。

蘇柏文表示，若未獲法院裁定強制住院，仍可啟動「強制社區治療」，由醫療團隊定期追蹤、施打長效針劑、給藥及安排必要檢查，協助患者在社區穩定病情。他認為，新制上路後應先觀察制度運作，再持續滾動檢討，在保障病人人權、醫療需求與社會安全間取得平衡。

門檻 患者 高雄

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