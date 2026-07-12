聽新聞
0:00 / 0:00

胰臟、小腸移植手術 北榮、亞東經驗最多

聯合報／ 記者沈能元／台北報導

衛福部公布二○一一年至二○二四年各醫院器官移植成果，其中，胰臟移植幾乎集中台北榮總、小腸移植以亞東醫院為最多。

國內可移植的「實體器官」有心臟、肺臟、肝臟、腎臟、胰臟、小腸等六類，分析十四年來各醫院器官移植成果，台大醫院肺臟、心臟、腎臟的移植量位居全台之冠，而活體肝臟移植，高雄長庚的案件數最多達一四六四件、大愛肝臟移植則是林口長庚最多，總計一六四件。

胰臟移植十四年來全台執行一三三件，其中有一○九件於北榮執行，五年存活率可達百分之八十三；小腸移植也是全台有廿六件，其中廿件都在亞東醫院。

「胰臟移植被認為是挑戰度最高的移植手術之一」，台北榮總副院長曾令民說，因胰臟在腹腔深處且與多個器官共用血管，移植難度高，而北榮的胰臟移植團隊於二○○七年就取得衛福部認證，經多年的經驗累積，其成功率已達國際水準，通常需要胰臟移植的患者，多為第一型糖尿病患，有時需同時移植胰臟與腎臟，挑戰度高。

小腸移植則是國內最少見的器官移植手術，目前執行件數最多的醫院為亞東醫院，小腸移植難度在於捐贈條件嚴格、保存時間短，且手術及術後照護複雜，可執行醫療團隊相當有限，因此全國累積案例仍不多，也凸顯專業醫療團隊的重要性。

北榮 亞東醫院 器官移植

延伸閱讀

愛肝達人站／植牙重要，還是植樹重要？

健康永續行動家／台大癌醫院長吳耀銘 帶人帶心的隊長

健康永續行動家／台大癌醫多專科團隊 7日內完成癌症分期

全球首次人形機器人執行活體手術 採用宇樹G1人形機器人

相關新聞

有行旅／清邁祕境遊 體驗頌缽瑜伽

泰北清邁，從古城巷弄到山間小村，古寺佛塔到藝術街區，被聯合國教科文組織認定為「工藝與民間藝術之都」。有行旅帶領旅人走訪電影「泰囧」祕境湄康蓬山村，手作雨樹市集，探訪聚落工坊。四季飯店二連泊，住進湄林谷地稻田中；融合殖民建築與現代設計的精品旅宿安納塔拉三連泊，並體驗泰北獨特的「頌缽瑜伽」或「田園瑜伽」，走訪美學導師蔣勳旅居清邁屢訪的悟孟寺（Wat Umong）。

社區治療 醫憂接不住病人

精神疾患強制住院預計八月起改由法院裁定，爾後未獲准住院的精神疾病患者將轉由「強制社區治療」接手。精神科醫師憂心，相較於強制住院已有相對完整制度，社區治療長期受限於人力與跨部門合作不足，執行率始終偏低。若新制上路後更多患者留在社區，而配套未同步到位，將成新制上路後最大的考驗。

精神病患強制住院新制 醫估案數降

高雄一名國小教師疑因不堪接連召開校事會議，多次張貼負面文章，六月初由衛生單位「強勸」住院治療，護送過程中使用束帶，引發各界對強制送醫執行的質疑。適逢精神疾病患者強制住院預計於八月起改由法院裁定，事件也讓各界擔憂，未來是否更容易被強制住院，甚至造成精神病床不足。

胰臟、小腸移植手術 北榮、亞東經驗最多

衛福部公布二○一一年至二○二四年各醫院器官移植成果，其中，胰臟移植幾乎集中台北榮總、小腸移植以亞東醫院為最多。

一周大事（115年7月5日~7月11日）

國內

腎臟移植存活率最佳 近9千人苦等

台灣器官來源長年不足，至今仍有逾一萬一千人等待器官移植，以腎臟等待人數八八三一人最多，近十四年器官移植品質資料，肝臟移植完成件數最多，其次才是腎臟；專家說，國內活體肝臟移植技術成熟，加上開放活體捐贈提高移植案件數，而腎臟多仰賴大愛器官，即使腎臟移植存活率表現最佳，來源不足也難滿足需求。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。