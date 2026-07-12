胰臟、小腸移植手術 北榮、亞東經驗最多

衛福部公布二○一一年至二○二四年各醫院器官移植成果，其中，胰臟移植幾乎集中台北榮總、小腸移植以亞東醫院為最多。

國內可移植的「實體器官」有心臟、肺臟、肝臟、腎臟、胰臟、小腸等六類，分析十四年來各醫院器官移植成果，台大醫院肺臟、心臟、腎臟的移植量位居全台之冠，而活體肝臟移植，高雄長庚的案件數最多達一四六四件、大愛肝臟移植則是林口長庚最多，總計一六四件。

胰臟移植十四年來全台執行一三三件，其中有一○九件於北榮執行，五年存活率可達百分之八十三；小腸移植也是全台有廿六件，其中廿件都在亞東醫院。

「胰臟移植被認為是挑戰度最高的移植手術之一」，台北榮總副院長曾令民說，因胰臟在腹腔深處且與多個器官共用血管，移植難度高，而北榮的胰臟移植團隊於二○○七年就取得衛福部認證，經多年的經驗累積，其成功率已達國際水準，通常需要胰臟移植的患者，多為第一型糖尿病患，有時需同時移植胰臟與腎臟，挑戰度高。

小腸移植則是國內最少見的器官移植手術，目前執行件數最多的醫院為亞東醫院，小腸移植難度在於捐贈條件嚴格、保存時間短，且手術及術後照護複雜，可執行醫療團隊相當有限，因此全國累積案例仍不多，也凸顯專業醫療團隊的重要性。