腎臟移植存活率最佳 近9千人苦等

台灣器官來源長年不足，至今仍有逾一萬一千人等待器官移植，以腎臟等待人數八八三一人最多，近十四年器官移植品質資料，肝臟移植完成件數最多，其次才是腎臟；專家說，國內活體肝臟移植技術成熟，加上開放活體捐贈提高移植案件數，而腎臟多仰賴大愛器官，即使腎臟移植存活率表現最佳，來源不足也難滿足需求。

衛福部健保署公布，二○一一年至二○二四年器官移植品質資料，十四年來共完成一點四萬件移植手術，其中以肝臟七六六九例最多，其次為腎臟四八九四例、心臟一○五五例。術後五年存活率，腎臟的表現最好，達到百分之八十九，其次為肝臟百分之七十四、心臟百分之六十六。

器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心董事長李明哲表示，台灣器官移植水準極高，整體術後五年存活率約達七成，但國內等待移植的人數，一直維持在一萬多人，等待腎臟的人數最多，其次是肝臟。

十四年來，肝臟移植件數是腎臟的一點六倍，李明哲分析，除了我國活體肝臟移植純熟，可接受親屬捐贈，不必仰賴大愛器官，另外因為肝臟具再生能力，僅需移植近四成的肝臟就能滿足生理需求，後續肝臟組織還會長到約九成，才使其移植案件數最多。

目前腎臟等候移植人數多達近九千人，李明哲說，腎臟來源多仰賴大愛器官，但大愛器官來源長期不足，等待患者多需透過洗腎維持生命，甚至終生都等不到，同樣仰賴大愛器官來源的心臟、肺臟也面臨同樣的問題，不過心臟近年因發展人工心臟的橋接治療，多能讓患者撐過冗長的等待期，肺臟則沒有醫療技術可以彌補等待期間，也讓移植件數較低。

李明哲表示，台灣器官移植技術相當成熟，器官來源不足仍是最大瓶頸。提升器官捐贈率須從制度與觀念雙管齊下，包括強化醫療教育、跨專科合作及全民宣導，鼓勵民眾及早預立器官捐贈意願，降低家屬決策壓力。

同時參考國外經驗，建立獨立器官取得組織（ＯＰＯ），負責器官勸募、保存、運輸與協調，並將生命末期器官捐贈說明納入常規醫療流程，由專業人員接手溝通，提升潛在捐贈者發掘率。