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父親節出遊新亮點！台鐵高雄舊機廠 變身親子樂園

聯合報／ 記者郭韋綺王昭月／高雄報導
昔日肩負南台灣鐵路客貨車廂維修重任的台鐵高雄機廠，經高雄市政府多年規畫整備，將變身為全台面積最大、室內全齡共用的親子樂園，預計父親節開園。圖／高市都發局提供
昔日肩負南台灣鐵路客貨車廂維修重任的台鐵高雄機廠，經高雄市政府多年規畫整備，將變身為全台面積最大、室內全齡共用的親子樂園，預計父親節開園。圖／高市都發局提供

昔日肩負南台灣鐵路客貨車廂維修重任的台鐵高雄機廠，歷經十年規畫整備，將變身為全台面積最大的室內全齡共用親子樂園，預計今年父親節開園，園區逾卅種遊樂設施，打破過去只有小小孩能玩的刻板印象。

適逢颱風巴威來襲，副市長林欽榮昨前往視察工程進度及防颱整備情形，要求確保工程安全及如期開幕。林欽榮說，高雄親子遊樂園區工程進度已逾百分之九十五，進入最後施工及查驗階段。室內正進行消防、機電及遊具設備檢測，戶外區域持續辦理景觀圍籬、植栽綠化、瀝青鋪設及管線工程，全力朝本月底完工目標邁進。

園區占地約一點五公頃，規畫逾卅項遊樂設施，除滑梯、鞦韆等經典設施外，更引進全台首創的「泡泡雲朵彈跳床」、「Pump Track破浪騎乘場」、高空纜繩挑戰區及感官互動遊戲等，打破過去只有小小孩能玩的限制，開放「全齡共享」。

台鐵高雄機廠過去為南台灣最大鐵路客貨車維修基地，市府二○一三年啟動都市計畫變更作業，經近十年討論與公民參與，在保存鐵道紋理、保留貨車工廠及老樹資產等原則下推動轉型，保留珍貴鋼結構，更巧妙融入火車「篷守車」作為特色景觀，置身其中能回味老高雄的鐵道意象。

地政局表示，台鐵機廠過去長期以圍牆與周邊社區區隔，經市府積極協調，已順利拆除鄰近凱旋三路、武昌路及武慶二路等三側既有圍牆。

親子樂園活用原有廠房空間，以「修舊如舊」方式，讓工業遺產再生與城市發展並行。屋頂採一體型太陽光電（ＢＩＰＶ）設計，兼顧綠能發電與景觀美學。

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