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北榮胰臟移植病例、5年存活率雙居冠 振興專精心臟移植籲提升器官捐贈

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
振興醫院院長魏崢說，台灣器官捐贈風氣雖優於東南亞國家，但受文化、宗教等影響，仍落後歐美等國，目前重要的是加強勸募器官捐贈，救治更多病人。圖為民眾簽署器捐同意書。聯合報系資料照
振興醫院院長魏崢說，台灣器官捐贈風氣雖優於東南亞國家，但受文化、宗教等影響，仍落後歐美等國，目前重要的是加強勸募器官捐贈，救治更多病人。圖為民眾簽署器捐同意書。聯合報系資料照

衛福部健保署統計，民國100至113年各醫院器官移植成果，台北榮總胰臟移植累積個案數達109人，病人移植後5年存活率達83%，兩項指標均居全國第一。另，振興醫院發展心臟移植多年，已是國內心臟移植重要的醫學中心，14年來心臟移植累積個案達219人，病人5年存活率達78%，名列前茅。

台北榮總副院長曾令民說，胰臟移植團隊由、一般外科主治醫師石宜銘率領，搭配麻醉、呼吸治療、加護病房及醫院行政等團隊，經過長時間一步一腳印的努力，於2007年首獲衛生署（現衛福部）認證胰臟移植、屍體胰臟摘取手術的醫院及醫師。石宜銘醫療團隊於2003至2017年移植手術成功率，更達96.4%，案例數與存活率全國第一，優於歐美；1年、5年、10年存活率皆高於美日韓。並獲2017年國家品質標章及國家生技醫療品質獎銅獎。

「胰臟移植雖不是搶救生命的手術，但對提升病人生活品質，十分重要。」曾令民說，胰臟移植為針對第一型糖尿病病人，若出現腎臟、心血管等病變時，可進行移植手術改善病情。往往器官捐贈情形十分突然，院方也彈性調整開刀房等行政流程，以優先替病人爭取黃金移植時間。北榮則於2019年完成首例小腸移植，創下全國唯一醫學中心於心、肺、肝、腎、胰、小腸器官移植皆完備的紀錄。

振興醫院院長魏崢說，該院心臟移植醫療團隊經驗非常充足，其他醫院常將嚴重、疾病晚期的病人轉來接受治療，每位病人、家屬都希望獲得良好照顧。但受限國內器捐風氣低迷，心臟器官來源有限，當有心臟捐贈時，排序上優先會分配給病情嚴重的病人，病情較輕者等待時間較長。但嚴重患者移植成功率偏低，醫師內心常覺得是否應把得來不易的心臟，給予成功率較高的病人，因在有限器官資源下，醫師須面臨醫療倫理與分配順序的兩難。

「但無論如何，面對每位病人的寶貴生命，醫院、醫師一定全力救治。」魏崢說，每位換心病人在手術前，醫療團隊一定充分討論，給予最好的治療。台灣器官捐贈風氣雖優於東南亞國家，但受文化、宗教等影響，仍落後歐美等國，目前重要的是加強勸募器官捐贈，救治更多病人。

北榮 器官 器官移植

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