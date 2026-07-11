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健保署最新公布器官移植1.4萬例 「這器官」移植量最高、心肺最難等

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部健保署最新統計，民國100至113年器官移植成果，共累計完成1萬4011例手術，移植案例數前三名為肝臟7669例、腎臟例4894人及心臟1055例。 示意圖／AI生成
衛福部健保署最新統計，民國100至113年器官移植成果，共累計完成1萬4011例手術，移植案例數前三名為肝臟7669例、腎臟例4894人及心臟1055例。 示意圖／AI生成

衛福部健保署最新統計，民國100至113年器官移植成果，共累計完成1萬4011例手術，移植案例數前三名為肝臟7669例、腎臟例4894人及心臟1055例。器官移植術後病人5年存活率統計，肝臟74％、腎臟89%、心臟66%。器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心董事長李明哲說，國內器官移植達國際水準，許多器官移植醫院均建立醫療團隊，努力救治病人。

以各醫院進行器官移植手術病例數統計，心臟移植前三名醫院為台大醫院307例、振興醫院219例、三總165例，5年存活率分別為73％、78%及61%。肝臟移植為高雄長庚1593例最多，其次為中國附醫1368例、林口長庚1132例，5年存活率分別為86％、70%及67%。

腎臟移植為台大醫院545例、林口長庚510例、台中榮總441例，5年存活率分別為95％、89%及91%。肺臟移植前三名醫院為台大醫院93例、林口長庚91例、台北榮總16例，5年存活率分別為52％、79%及36%。

另，胰臟移植前三名醫院為台北榮總109例、林口長庚9例、台中榮總7例，台北榮總病人5年存活率為83％，其他醫院尚無法統計。小腸移植前三名醫院為亞東醫院20例、中國附醫4例、台北榮總2例，亞東醫院病人5年存活率為60％，其他醫院尚無法統計。

李明哲說，國內器官移植醫院分為具備心、肝、腎、肺等多器官移植能力的全方位器官移植醫院，各項手術量與治療成果均位居全國前段班，或專精於單一器官移植，如振興醫院的心臟移植等。

器捐及病主中心統計，目前等待器官移植人數，腎臟8831人、肝臟936人、心臟368人、肺臟127人。李明哲說，以器官需求觀察，腎臟移植仍是國內需求量最大的器官，因慢性腎臟病患者眾多，洗腎病人高達9萬多人，但目前登記等待腎臟移植約近9千名患者，實際接受移植者僅占需求一小部分。部分患者以洗腎維持生命，或可長時間等待移植，也反映器官來源不足問題。

相較之下，肝臟移植等待約1千人，但等待名單人數未必能反映實際需求，原因是肝衰竭患者病情惡化速度快，若無法及時移植，常在等待過程中不幸過世。因此，肝臟移植最大的特色是活體肝臟捐贈、移植已發展成熟，不少患者透過親屬捐贈，也降低對大愛器官的依賴。

至於，心臟移植無法進行活體捐贈，須完全仰賴大愛器官，等待期間死亡率也較高。李明哲說，近年來，利用人工心臟的「橋接治療」技術快速進步，協助患者等待器官，未來有機會發展成長期的替代方案，降低患者等不到器官而死亡的風險，甚至未來採全人工心臟方式，不再需要移植心臟。

李明哲說，肺臟移植則因捐贈條件嚴格、器官保存困難，加上可執行手術的醫療中心有限，移植數量相對較少。但隨著器官維護技術、捐贈者照護及肺臟保存技術提升，未來仍有成長空間。

衛福部健保署醫審及藥材組長黃育文說，依「全民健康保險醫療品質公開辦法」公開醫院別器官移植術後存活率資訊，自112年起為每年定期公開。民眾是否可以採器官移植統計，作為選擇手術的醫院「其實並不建議」。

黃育文說，此公開資料謹代表該家醫院在器官移植團隊的特色，但影響病人選擇醫院就醫的原因很多，包括醫院與住家的遠近，家屬照顧方便性等，進行器官移植手術前，仍應與醫師討論。而影響器官移植後存活率的原因也十分複雜，包括捐贈者原先器官狀況，受贈者身體是否健康，術後有無感染、交互排斥等，存活率都會有所不同。

健保署 器官移植 李明哲

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