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一周大事（115年7月5日~7月11日）

聯合報／ 本報訊

國內

6日：長榮集團爆重大內線交易案，檢調搜索約談長榮海運董事張國華、張國政等九人。

9日：受到巴威颱風影響，大學招聯會拍板分科測驗延期至十三、十四日舉行。這也是分科測驗實施以來，首度因颱風延期。

11日：中聯致癌油事件持續延燒，台中地檢署動依違反食安法聲押中聯總經理余凌，董事長蔡清松則以2000萬元交保。

國外

8日：美國總統川普宣布，美國與伊朗之間的停火「已經結束」，並稱美國可能恢復對伊朗的海上封鎖。

8日：美國總統川普在土耳其北約年度峰會期間，批評西班牙是「糟糕的北約夥伴」，並揚言中斷與西班牙的貿易往來。

9日：南韓前總統尹錫悅妨害拘留案三審有罪定讞，被判處有期徒刑七年。尹錫悅尚有七起刑事案件在身，包括一審被判處無期徒刑的內亂首謀案。

長榮海運 巴威颱風 伊朗

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有行旅／清邁祕境遊 體驗頌缽瑜伽

泰北清邁，從古城巷弄到山間小村，古寺佛塔到藝術街區，被聯合國教科文組織認定為「工藝與民間藝術之都」。有行旅帶領旅人走訪電影「泰囧」祕境湄康蓬山村，手作雨樹市集，探訪聚落工坊。四季飯店二連泊，住進湄林谷地稻田中；融合殖民建築與現代設計的精品旅宿安納塔拉三連泊，並體驗泰北獨特的「頌缽瑜伽」或「田園瑜伽」，走訪美學導師蔣勳旅居清邁屢訪的悟孟寺（Wat Umong）。

社區治療 醫憂接不住病人

精神疾患強制住院預計八月起改由法院裁定，爾後未獲准住院的精神疾病患者將轉由「強制社區治療」接手。精神科醫師憂心，相較於強制住院已有相對完整制度，社區治療長期受限於人力與跨部門合作不足，執行率始終偏低。若新制上路後更多患者留在社區，而配套未同步到位，將成新制上路後最大的考驗。

精神病患強制住院新制 醫估案數降

高雄一名國小教師疑因不堪接連召開校事會議，多次張貼負面文章，六月初由衛生單位「強勸」住院治療，護送過程中使用束帶，引發各界對強制送醫執行的質疑。適逢精神疾病患者強制住院預計於八月起改由法院裁定，事件也讓各界擔憂，未來是否更容易被強制住院，甚至造成精神病床不足。

胰臟、小腸移植手術 北榮、亞東經驗最多

衛福部公布二○一一年至二○二四年各醫院器官移植成果，其中，胰臟移植幾乎集中台北榮總、小腸移植以亞東醫院為最多。

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國內

腎臟移植存活率最佳 近9千人苦等

台灣器官來源長年不足，至今仍有逾一萬一千人等待器官移植，以腎臟等待人數八八三一人最多，近十四年器官移植品質資料，肝臟移植完成件數最多，其次才是腎臟；專家說，國內活體肝臟移植技術成熟，加上開放活體捐贈提高移植案件數，而腎臟多仰賴大愛器官，即使腎臟移植存活率表現最佳，來源不足也難滿足需求。

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