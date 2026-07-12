一周大事（115年7月5日~7月11日）

台灣器官來源長年不足，至今仍有逾一萬一千人等待器官移植，以腎臟等待人數八八三一人最多，近十四年器官移植品質資料，肝臟移植完成件數最多，其次才是腎臟；專家說，國內活體肝臟移植技術成熟，加上開放活體捐贈提高移植案件數，而腎臟多仰賴大愛器官，即使腎臟移植存活率表現最佳，來源不足也難滿足需求。

2026-07-12 00:00