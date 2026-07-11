巴威颱風持續瘦身 本島最快深夜解陸警！氣象署估明中午前海陸警全解除

巴威颱風持續瘦身，且以較快速度通過台灣北方海面，最新位置中心已經來到台灣西北方，氣象署預估午夜前後本島就能脫離陸警範圍，馬祖得等到明天凌晨至清晨，最快明天清晨至上午間海陸警就能完全解除。

巴威颱風快速朝西北移動，晚間5點已經來到台北北北東方260公里海面上，雖然強度沒有顯著減弱，但暴風半徑略為縮小，最新海陸警範圍也跟著減少。

氣象署預估今天深夜至明天凌晨，本島就有望能脫離陸警範圍。隨著中心明天清晨巴威中心登陸中國浙江沿海後，馬祖在凌晨到清晨這段時間也能排除陸上警戒。海警則預估在明天清晨到上午間解除。

中央氣象署技正謝佩芸表示，今天台灣東西部天氣兩樣情。西半部及宜蘭地區整日降雨明顯，尤其是兩大熱區。分別是「台中以北山區」及「雲林、南投、嘉義交界山區」。台中以北山區即雪山山脈一帶，新竹、苗栗累積雨量突破600毫米，達超大豪雨標準。雲投嘉交界處觀測雨量也超過500毫米，且降雨仍在持續累積中。而花東位於背風側，雨少外甚至出現焚風。台東測站及富岡測站都測出高溫37.6度。

謝佩芸指出，颱風中心到了台灣西北方，今天晚上到明天凌晨北部一帶降雨有減少趨勢，環境改吹西南風，中南部地區降雨持續。馬祖地區由於距離颱風環流近，有機會再出現較大雨勢。

謝佩芸表示，明天颱風進入中國後，環流影響減弱，但中南部地區水氣仍多，會有短暫雨勢，北部、東北部仍有局部降雨，花東地區有午後降雨。