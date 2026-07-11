巴威偕雨神來襲！氣象署發布6縣市超大豪雨特報 整塊下到發紫

中度颱風巴威正在侵襲台灣，中央氣象署持續發布海上陸上颱風警報，目前正是颱風影響台灣最明顯的時候。氣象署下午4時也公布最新風雨預測，24小時累積雨量預測有3縣市達標、風力達標則有2個縣市，共5個縣市有望能再放一天颱風假。

2026-07-11 16:06