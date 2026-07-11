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巴威偕雨神來襲！氣象署發布6縣市超大豪雨特報 整塊下到發紫

中央社／ 台北11日電
中央氣象署更新豪雨特報，颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，今日新北市山區、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區、雲林縣山區有局部大豪雨或超大豪雨。聯合報系資料照
中央氣象署更新豪雨特報，颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，今日新北市山區、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區、雲林縣山區有局部大豪雨或超大豪雨。聯合報系資料照

中央氣象署更新豪雨特報，颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，今日新北市山區、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區、雲林縣山區有局部大豪雨或超大豪雨。

新北市地區、桃園市地區、新竹縣地區、台北市山區、南投縣山區、嘉義縣山區、屏東縣山區、宜蘭縣山區有局部豪雨或大豪雨。

基隆市地區、台北市地區、新竹市地區、苗栗縣地區、台南市地區、宜蘭縣地區、高雄市山區有局部大雨或豪雨。

台中以南地區、馬祖及花蓮、台東山區有局部大雨發生的機率。

山區請慎防坍方、落石，土石流及山洪暴發，低窪地區請嚴防積淹水，民眾應避免前往山區及溪流活動。超大豪雨地區：新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、雲林縣。大豪雨地區：北海岸、台北市、南投縣、嘉義縣、屏東縣、宜蘭縣。

中央氣象署更新豪雨特報，颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，今日新北市山區、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區、雲林縣山區有局部大豪雨或超大豪雨。 圖／截自氣象署
中央氣象署更新豪雨特報，颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，今日新北市山區、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區、雲林縣山區有局部大豪雨或超大豪雨。 圖／截自氣象署

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