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颱風來車主不必急出門加油！下周國內油價不調漲

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
中東軍事衝突再起，國際油價反彈，國內油價在連續3周調降後首度踩煞車。圖／中油提供
中東軍事衝突再起，國際油價反彈，國內油價在連續3周調降後首度踩煞車。圖／中油提供

國際油價出現反彈，國內油價在連續3周調降後首度「踩煞車」。中油11日宣布，自13日凌晨零時起至19日午夜12時止，汽、柴油價格皆不調整，分別為92無鉛汽油每公升29.8 元、95無鉛汽油每公升31.3 元、98無鉛汽油每公升33.3元、超級柴油每公升28.8元。

中油表示，美伊再爆軍事衝突，中東原油供應受影響，國際油價波動上漲。考量日韓等亞鄰國家油價補貼情形，經整體評估，政府擴大貨物稅減徵，汽、柴油分別吸收3.7元及2.1 元，7月13日至7月19日國內汽、柴油價格皆不調整。

根據中油國內油價公式，前周指標油價每桶67.05美元，本周69.89美元，匯率從31.879兌一美元，貶至32.095兌一美元，考量匯率後，指標油80％變動幅度為上漲3.95％。

累計中油自2月28日至7月12日執行專案平穩各項措施，汽、柴油合計吸收約160.7億元。

油價 中油 柴油

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