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桃機今表定760架次客貨機 僅2趟次越南航空到場

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
桃園機場今表定760架次客、貨機航班，受颱風影響，原訂全數取消。圖／桃機提供
桃園機場今表定760架次客、貨機航班，受颱風影響，原訂全數取消。圖／桃機提供

桃園機場今天開始明顯感受巴威颱風帶來風雨威力，機場公司於上午9時邀集航空公司、地勤公司及機場各單位召開第6次防颱應變會議，會中除要求各單位注意加強巡檢安全，持續確認各項設施設備狀況外，同步開始盤點明天各航空公司預報航班數、旅客量，及相關配合作業事項整備情形。

桃園機場今天表定760架次客、貨機航班，受巴威颱風影響，原訂全數取消，其中由中華航空公司代理的越南航空 VN570（胡志明往桃園、ETA21:05）及 VN578（河內往桃園、ETA21:10）等2到場航班，因巴威颱風路徑北偏、也有減弱情形，規畫恢復正常執行。考量颱風發展持續變化，機場公司請中華航空盡速與越南航空確認航班動態，並應及早通知旅客相關訊息。

考量各航空公司航班動態，會持續依颱風發展檢討異動，機場公司呼籲旅客密切關注航空公司官網最新公告，以利掌握行程規畫。

越南 桃機 桃園機場

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