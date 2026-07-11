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明天颱風假？ 氣象署最新風雨預測 14縣市達標

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
巴威颱風襲台，台北市明顯感受到風雨漸強，民眾撐傘開花。記者曾原信／攝影
巴威颱風襲台，台北市明顯感受到風雨漸強，民眾撐傘開花。記者曾原信／攝影

中度颱風巴威正在侵襲台灣，中央氣象署持續發布海上陸上颱風警報，現在開始到晚上是影響最明顯的時候。至於明天風雨是否達到停班停課標準，根據中央氣象署今天下午1時的風雨預測，24小時累積雨量預測有7縣市達標。至於風力達標有9個縣市。

根據中央氣象署今天下午1時公布的24小時累積雨量預測，今天下午2時至明天下午2時，達標地區有桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣山區、嘉義縣山區、雲林縣山區、高雄市山區。

風力預測方面，明天凌晨0時到明天上午6時，達標地區有新北市濱海鄉鎮、桃園市濱海鄉鎮、新竹市濱海鄉鎮、新竹縣濱海鄉鎮、苗栗縣濱海鄉鎮、恆春半島、蘭嶼綠島、連江縣、澎湖縣。

依「天然災害停止上班及上課作業辦法」規定，「風災」的停班課標準為平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上。「水災」的停班課標準為未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米（部分縣市不分平地、山區均為350毫米），且已致災或有致災之虞時，或因降雨致河川水位暴漲、橋梁中斷、積水致通行困難、地形變化發生危險，有影響通行、上班上課安全，得發布停止上班及上課。但是否停班停課，以各縣市政府決策為準。

風力預測。圖／氣象署提供
風力預測。圖／氣象署提供

24小時累積雨量預測。圖／氣象署提供
24小時累積雨量預測。圖／氣象署提供

氣象署 南投縣 巴威

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