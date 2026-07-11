「風向轉為西北風」北市災防辦示警：市區風強雨大的時間將到

台北市災害防救辦公室中午發布天氣警特報，受到巴威颱風影響，中央氣象署已針對台北市文山區以外的11個行政區發布陸上強風特報橙色燈號，預估今天白天至晚上有陣風11級以上機會。

目前士林區科教館站最大陣風已達10級(25.2m/s)，山區最大陣風為北投區大屯山站12級(33.1m/s)。受到角隅效應影響，今晨台北本島最大陣風發生於屏東縣牡丹鄉牡丹池山14級(44.8m/s)。

北市災防辦指出，隨颱風持續向西北移動，環境風向將於今天中午12時至下午6時轉為西北風至偏西風，屆時台北市區有發生9至11級強陣風機率。

災防辦提醒，台北市區風強雨大的時間還沒到，民眾千萬不要掉以輕心，留在家中減少不必要的外出，最能確保安全，並再一次檢視家中招牌、盆栽、門窗是否應移置或加固，確認排水口及側溝沒有落葉雜物堵塞，以降低災損