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「風向轉為西北風」北市災防辦示警：市區風強雨大的時間將到

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
巴威颱風外圍環流影響，風勢逐漸增強，台北市士林區中正路601號前今天發生路樹倒塌。記者翁至成／翻攝
巴威颱風外圍環流影響，風勢逐漸增強，台北市士林區中正路601號前今天發生路樹倒塌。記者翁至成／翻攝

台北市災害防救辦公室中午發布天氣警特報，受到巴威颱風影響，中央氣象署已針對台北市文山區以外的11個行政區發布陸上強風特報橙色燈號，預估今天白天至晚上有陣風11級以上機會。

目前士林區科教館站最大陣風已達10級(25.2m/s)，山區最大陣風為北投區大屯山站12級(33.1m/s)。受到角隅效應影響，今晨台北本島最大陣風發生於屏東縣牡丹鄉牡丹池山14級(44.8m/s)。

北市災防辦指出，隨颱風持續向西北移動，環境風向將於今天中午12時至下午6時轉為西北風至偏西風，屆時台北市區有發生9至11級強陣風機率。

災防辦提醒，台北市區風強雨大的時間還沒到，民眾千萬不要掉以輕心，留在家中減少不必要的外出，最能確保安全，並再一次檢視家中招牌、盆栽、門窗是否應移置或加固，確認排水口及側溝沒有落葉雜物堵塞，以降低災損

巴威颱風 屏東縣 台北

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