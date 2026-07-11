中央山脈保護了花東 粉專曝台灣未受最強核心侵襲原因

「中央山脈一刀切」。民間氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，這次，中央山脈再次展現驚人的地形效應，保護了花東地區。由於巴威路徑偏北，強風與豐沛水氣主要集中在西半部及山區，花東因位於背風面，大部分時間風雨相對和緩，部分地區甚至幾乎沒有降雨。󠀠󠀠󠀠󠀠

從累積雨量圖可以清楚看到，雨區幾乎沿著中央山脈被「一刀切」成兩個世界。「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，一邊豪雨不斷，一邊雨量明顯偏少甚至吹起焚風，充分展現台灣地形對降雨分布的巨大影響。台灣因為地形複雜，颱風對各地造成的風雨大小，關鍵還是在於它從哪裡經過，差一點就會差多。󠀠󠀠

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，而巴威這次雖然擁有廣大的風場與龐大環流，仍讓西半部仍出現強風豪雨，但所幸路徑最終偏北，靠近過程中也超乎預期的大幅減弱，台灣沒有直接承受最強核心侵襲，因此最極端風雨發生的機率降低了許多，接下來就看下半天巴威怎麼掠過台灣。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。