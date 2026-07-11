石門水庫啟動溢洪道放水 水利署籲民眾遠離下游河道

經濟部水利署今天表示，巴威颱風已為石門水庫集水區帶來明顯降雨，截至上午10時，集水區累計降雨約209毫米，入流總量約1992萬立方公尺，因入流持續增加，已於上午11時啟動溢洪道放水，這也是繼113年10月31日康芮颱風後，相隔約618天再次啟動溢洪道放水。

水利署發布新聞稿指出，截至上午10時，石門水庫集水區累計降雨約209毫米，水庫入流量已達每秒1196立方公尺，水位持續上升。考量集水區降雨不斷，且入流快速增加，為維護水庫設施安全及減輕下游防汛壓力，北區水資源分署於上午11時啟動溢洪道放水。

水利署表示，目前石門水庫合計放水量約每秒938立方公尺。由於事前已預留約4700萬立方公尺滯洪空間，可有效控制水庫水位上升速度。

水利署指出，依預估巴威颱風帶來的尖峰入流量將於今天傍晚出現，後續將視降雨及入流情形，機動調整放水量，以兼顧水庫安全及防洪需求。

水利署呼籲，民眾切勿進入石門水庫下游河道、水域、溪床及相關警戒區域，並隨時留意水庫發布的警戒資訊，以維護自身安全。

此外，石門水庫近日已休園進行防颱整備。水利署表示，今天是巴威颱風風雨最劇烈時段，建議民眾減少外出旅遊，如有必要前往園區，切勿進入管制區域，並配合保警人員指揮引導，以確保通行安全。