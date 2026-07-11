快訊

影／颱風夜消防警笛響不停！彰化市接連木造房倒塌、民宅火警

志願役成長5千人編現比達8成 國軍人力缺口真有改善？

巴威現在起影響最劇烈！暴風圈壟罩颳強風 降雨紫爆熱區曝

聽新聞
0:00 / 0:00

肺炎鏈球菌不只威脅長者 專家建議這類人也接種疫苗

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
隨著台灣正式邁入超高齡社會，感染性疾病對成人健康有不小影響，肺炎長年高居國人十大死因第三名，而肺炎鏈球菌更是引發侵襲性肺炎鏈球菌感染症IPD的主要致病原。聯合報系資料照
隨著台灣正式邁入超高齡社會，感染性疾病對成人健康有不小影響，肺炎長年高居國人十大死因第三名，而肺炎鏈球菌更是引發侵襲性肺炎鏈球菌感染症IPD的主要致病原。聯合報系資料照

隨著台灣正式邁入超高齡社會，感染性疾病對成人健康有不小影響，肺炎長年高居國人十大死因第三名，而肺炎鏈球菌更是引發侵襲性肺炎鏈球菌感染症IPD的主要致病原。專家提醒，過去大眾多認為肺炎疫苗主要針對高齡族群或嬰幼兒，但其實中壯年的健康也不容忽視。

台灣疫苗推動協會理事長李秉穎表示，提到肺炎鏈球菌許多人第一時間想到的是嬰幼兒或高齡長者。事實上，目前台灣對嬰幼兒與65歲以上長者已提供公費疫苗接種，但在臨床上，許多健康成人仍普遍認為自己年輕、身體健康，即使感染肺炎鏈球菌也不至於造成嚴重問題，因此容易低估疾病風險。

李秉穎說，肺炎鏈球菌感染不僅可能造成肺炎，更可能進一步引發菌血症、敗血症及腦膜炎等侵襲性肺炎鏈球菌感染症。尤其是糖尿病、心血管疾病、慢性肺病患者或長期吸菸、工作壓力大、經常出差旅遊等族群，即使年齡介於18至45歲，仍可能面臨較高感染及重症風險。

林口長庚醫院感染科教授黃景泰表示，由流行病學角度深度剖析，肺炎鏈球菌具有超過90種以上血清型，且型別分布隨著時間與疫苗的大規模接種而不斷變異。近年臨床上已觀察到顯著的「血清型置換現象（Serotype Replacement）」，即過去疫苗所涵蓋的常見型別因受到壓制而下降，但未被疫苗涵蓋的新興血清型如15A、23A、35B等卻逐漸增加，成為突破性感染的主流。

新光醫院整合醫學中心主任黃建賢說，過往的肺炎鏈球菌疫苗接種程序較為複雜，民眾往往需要在接種PCV13或PCV15後，間隔一年再補打PPV23，繁瑣的時程常導致民眾漏打、未完成完整接種，影響實際群體免疫效果。

黃建賢說，現在已有推出以單劑的高價數結合型疫苗如PCV20或PCV21取代舊制的2劑常規，大幅簡化臨床門診的決策與施打流程，對提升整體接種覆蓋率具有指標性意義。除了符合公費資格的長者外，青壯年慢性病患、經常出國商務旅遊或具特殊生活型態者，建議主動與醫師評估自身的疾病風險，選擇疫苗施打。

肺炎 李秉穎

延伸閱讀

科學人／住院刷牙能救命？研究：肺炎風險降60%

家長注意！痛風低齡化8歲童成患者 醫生：與3大不良生活習慣有關

不插管不急救自己決定 嘉義市陽明醫院擴大簽預立醫療免諮商費

小心傷血管！心臟科醫師示警：晚上7點後「這7件事」最好別做

相關新聞

快疏散避難 農業部發布184條土石流、4處大規模崩塌黃色警戒

巴威颱風正在侵襲台灣，農業部農村發展及水土保持署表示，農業部持續發布土石流黃色警戒184條，分布於5縣8鄉55村。發布大規模崩塌黃色警戒4處，分布2縣3鄉4村。

好險預警停駛 台鐵內灣線坍方 土石入侵軌道

巴威颱風來襲，台鐵昨天深夜宣布對號列車今上半天全數停駛、全台僅剩彰化=潮州間非對號列車、沙崙支線維持營運。今天上午內灣線就被民眾目擊，落石侵入軌道，台鐵回應將在天候允許下盡快搶修，確認安全後才會開放通車。

肺炎鏈球菌不只威脅長者 專家建議這類人也接種疫苗

隨著台灣正式邁入超高齡社會，感染性疾病對成人健康有不小影響，肺炎長年高居國人十大死因第三名，而肺炎鏈球菌更是引發侵襲性肺炎鏈球菌感染症IPD的主要致病原。專家提醒，過去大眾多認為肺炎疫苗主要針對高齡族群或嬰幼兒，但其實中壯年的健康也不容忽視。

全台豪大雨特報 慎防淹水及山洪暴發 5縣市「紫爆」超大豪雨

巴威颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布豪雨特報，新北市山區、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區有局部大豪雨或超大豪雨，新北市地區、桃園市地區、新竹縣地區、台北市山區、南投縣山區、雲林縣山區、嘉義縣山區、宜蘭縣山區有局部豪雨或大豪雨。

明天有颱風假？ 氣象署最新風雨預測 13縣市達停班停課標準

中度颱風巴威正在侵襲台灣，中央氣象署持續發布海上陸上颱風警報，現在開始到晚上是影響最明顯的時候。至於明天風雨是否達到停班停課標準，根據中央氣象署今天上午10時的風雨預測，24小時累積雨量預測有7縣市達標。至於風力達標有9個縣市。

「風向轉為西北風」北市災防辦示警：市區風強雨大的時間將到

台北市災害防救辦公室中午發布天氣警特報，受到巴威颱風影響，中央氣象署已針對台北市文山區以外的11個行政區發布陸上強風特報橙色燈號，預估今天白天至晚上有陣風11級以上機會。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。