肺炎鏈球菌不只威脅長者 專家建議這類人也接種疫苗

隨著台灣正式邁入超高齡社會，感染性疾病對成人健康有不小影響，肺炎長年高居國人十大死因第三名，而肺炎鏈球菌更是引發侵襲性肺炎鏈球菌感染症IPD的主要致病原。專家提醒，過去大眾多認為肺炎疫苗主要針對高齡族群或嬰幼兒，但其實中壯年的健康也不容忽視。

台灣疫苗推動協會理事長李秉穎表示，提到肺炎鏈球菌許多人第一時間想到的是嬰幼兒或高齡長者。事實上，目前台灣對嬰幼兒與65歲以上長者已提供公費疫苗接種，但在臨床上，許多健康成人仍普遍認為自己年輕、身體健康，即使感染肺炎鏈球菌也不至於造成嚴重問題，因此容易低估疾病風險。

李秉穎說，肺炎鏈球菌感染不僅可能造成肺炎，更可能進一步引發菌血症、敗血症及腦膜炎等侵襲性肺炎鏈球菌感染症。尤其是糖尿病、心血管疾病、慢性肺病患者或長期吸菸、工作壓力大、經常出差旅遊等族群，即使年齡介於18至45歲，仍可能面臨較高感染及重症風險。

林口長庚醫院感染科教授黃景泰表示，由流行病學角度深度剖析，肺炎鏈球菌具有超過90種以上血清型，且型別分布隨著時間與疫苗的大規模接種而不斷變異。近年臨床上已觀察到顯著的「血清型置換現象（Serotype Replacement）」，即過去疫苗所涵蓋的常見型別因受到壓制而下降，但未被疫苗涵蓋的新興血清型如15A、23A、35B等卻逐漸增加，成為突破性感染的主流。

新光醫院整合醫學中心主任黃建賢說，過往的肺炎鏈球菌疫苗接種程序較為複雜，民眾往往需要在接種PCV13或PCV15後，間隔一年再補打PPV23，繁瑣的時程常導致民眾漏打、未完成完整接種，影響實際群體免疫效果。

黃建賢說，現在已有推出以單劑的高價數結合型疫苗如PCV20或PCV21取代舊制的2劑常規，大幅簡化臨床門診的決策與施打流程，對提升整體接種覆蓋率具有指標性意義。除了符合公費資格的長者外，青壯年慢性病患、經常出國商務旅遊或具特殊生活型態者，建議主動與醫師評估自身的疾病風險，選擇疫苗施打。