聽新聞
0:00 / 0:00
全台豪大雨特報 慎防淹水及山洪暴發 5縣市「紫爆」超大豪雨
巴威颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布豪雨特報，新北市山區、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區有局部大豪雨或超大豪雨，新北市地區、桃園市地區、新竹縣地區、台北市山區、南投縣山區、雲林縣山區、嘉義縣山區、宜蘭縣山區有局部豪雨或大豪雨。
基隆市地區、台北市地區、新竹市地區、苗栗縣地區、宜蘭縣地區、高雄市山區、屏東縣山區有局部大雨或豪雨，台中以南地區、馬祖及花蓮、台東山區有局部大雨發生的機率，山區慎防坍方、落石，土石流及山洪暴發，低窪地區嚴防積淹水，民眾應避免前往山區及溪流活動。
超大豪雨：新北市山區、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區。
大豪雨：北海岸、台北市山區、新北市、桃園市、新竹縣、南投縣山區、雲林縣山區、嘉義縣山區、宜蘭縣山區。
豪雨：基隆市、台北市、新竹市、苗栗縣、高雄市山區、屏東縣山區、宜蘭縣。
大雨：台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、花蓮縣山區、台東縣山區、馬祖地區。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。