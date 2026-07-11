全台豪大雨特報 慎防淹水及山洪暴發 5縣市「紫爆」超大豪雨

中度颱風巴威正在侵襲台灣，中央氣象署持續發布海上陸上颱風警報，現在開始到晚上是影響最明顯的時候。至於明天風雨是否達到停班停課標準，根據中央氣象署今天上午10時的風雨預測，24小時累積雨量預測有7縣市達標。至於風力達標有9個縣市。

2026-07-11 10:43