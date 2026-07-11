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小心傷血管！心臟科醫師示警：晚上7點後「這7件事」最好別做

聯合新聞網／ 綜合報導
熬夜追劇或滑手機，不只影響精神狀態，也會對心血管系統造成負擔。聯合報系資料照
熬夜追劇或滑手機，不只影響精神狀態，也會對心血管系統造成負擔。聯合報系資料照

心臟科醫師桑傑・博拉吉（Dr. Sanjay Bhojraj）行醫超過20年，長期治療心臟病、血管阻塞與代謝異常患者後發現，影響心血管健康的不只是白天的生活習慣，晚上7點後到睡前的行為同樣關鍵。

根據《CNBC》報導，心臟疾病通常是多年累積形成，與血壓變化、慢性發炎、血糖調節及睡眠品質密切相關，而晚間選擇可能決定身體是否進入修復狀態。因此，他分享自己每天晚上7點後會刻意避免的7件事，幫助降低心血管負擔、維持心臟健康。

心臟科醫師桑傑・博拉吉（Dr. Sanjay Bhojraj）表示，自己晚上7點後會刻意避免以下7件事，幫助身體維持良好的心血管狀態。

1. 避免太晚吃東西

人體代謝功能會隨著日夜節律變化，到了晚上，胰島素敏感度會下降，身體處理糖分與脂肪的效率也會降低。太晚進食可能造成餐後血糖升高、脂質代謝受影響，並增加體內發炎反應。

研究顯示，較早安排用餐時間，有助於維持較健康的血壓、血糖控制，以及降低心血管風險指標。此外，夜間消化食物，也可能與身體原本應進行的修復工作產生競爭，影響血管健康。

2. 避免長時間暴露在強光或藍光下

日落後接觸過強、偏藍色光線，可能抑制褪黑激素分泌，而褪黑激素不僅與睡眠調節有關，也參與血壓控制與心血管抗氧化作用。

部分研究指出，夜間光線暴露與冠心症風險增加，以及正常夜間血壓下降模式受到干擾有關。因此，醫師建議晚間可改用偏暖色燈光，甚至使用較柔和的燈具，模擬夕陽後的環境。他自己甚至會在浴室使用紅光燈泡，降低睡前受到光線刺激。

3. 避免觀看高壓、情緒激烈的節目

即使只是看電視節目，大腦與身體仍可能產生真實的壓力反應。無論是政治辯論、真人秀衝突，或緊張刺激的體育賽事，都可能啟動交感神經，使心跳加快、血壓升高。

研究長期顯示，急性與慢性壓力都可能造成血管內皮功能異常，而這正是心血管疾病發展初期的重要階段。對本身有風險因子的人而言，強烈情緒甚至可能誘發心血管事件。

醫師表示，自己也喜歡追劇，但會避免安排在晚上觀看，寧願留到週末再享受劇情刺激，因為睡前讓壓力荷爾蒙升高，就像準備停車時突然踩下油門，反而讓身體難以進入休息狀態。

4. 避免晚上進行高強度運動

運動對心臟健康非常重要，但時間安排也有影響。睡前進行劇烈訓練，可能讓皮質醇維持較高濃度，使身體難以從「戰鬥或逃跑模式」切換至「休息與修復模式」。

這可能導致入睡時間延後、夜間心率偏高，以及降低心率變異度，而心率變異度被視為反映心血管調節能力的重要指標。

醫師強調，晚上運動並非不好，但若在晚上9點進行高強度訓練，可能影響恢復效果。真正帶來心血管好處的關鍵，在於運動後充分恢復，因此心臟需要時間慢慢降速，而不是在午夜前再進行最後一次衝刺。

5. 避免飲酒

許多人認為酒精能幫助放鬆，但從生理角度來看，晚間飲酒可能帶來相反效果。即使適量飲酒，也可能干擾睡眠結構、減少深層睡眠與快速動眼期（REM睡眠），並影響褪黑激素分泌。

此外，酒精可能提高靜止心率，削弱夜間血壓自然下降的機制，而這種變化與心血管疾病風險增加有關。長期睡眠品質不佳，也會加劇發炎反應並影響代謝功能。

6. 避免情緒激烈的爭論

憤怒與情緒壓力對心血管健康有實際影響。突然升高的壓力可能讓皮質醇增加、降低心率變異度，對部分高風險族群而言，甚至可能誘發心律不整或心臟事件。

醫師表示，晚上與伴侶爭吵，不只是影響心情，更會讓身體在應該準備休息時充滿壓力荷爾蒙。重要的事情仍然需要溝通，但並非所有問題都必須在當晚解決。

7. 避免睡前無限制使用手機、平板與電視

手機、平板與電視螢幕發出的藍光，可能延後褪黑激素分泌，打亂人體日夜節律，導致較晚入睡與睡眠品質下降。

長期睡眠不足或睡眠不規律，與高血壓、胰島素阻抗、慢性發炎以及心血管疾病風險增加都有關。因此，維持穩定睡眠習慣，是保護心臟功能的重要方式。

醫師提醒，每個人的健康狀況不同，在大幅調整生活習慣前，仍建議先諮詢專業醫師。對他而言，晚上7點後的原則很簡單：減少干擾生理時鐘的因素，降低壓力反應，讓心臟有機會好好恢復。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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