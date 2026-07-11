明天有颱風假？ 氣象署最新風雨預測 13縣市達停班停課標準

中度颱風巴威正在侵襲台灣，中央氣象署持續發布海上陸上颱風警報，現在開始到晚上是影響最明顯的時候。至於明天風雨是否達到停班停課標準，根據中央氣象署今天上午10時的風雨預測，24小時累積雨量預測有7縣市達標。至於風力達標有9個縣市。

根據中央氣象署今天上午10時公布的24小時累積雨量預測，今天下午2時至明天下午2時，達標地區有桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣山區、嘉義縣山區、高雄市山區。

風力預測方面，明天凌晨0時到明天上午6時，達標地區有新北市濱海鄉鎮、桃園市濱海鄉鎮、新竹市濱海鄉鎮、新竹縣濱海鄉鎮、苗栗縣濱海鄉鎮、恆春半島、蘭嶼綠島、連江縣、澎湖縣。

依「天然災害停止上班及上課作業辦法」規定，「風災」的停班課標準為平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上。「水災」的停班課標準為未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米（部分縣市不分平地、山區均為350毫米），且已致災或有致災之虞時，或因降雨致河川水位暴漲、橋梁中斷、積水致通行困難、地形變化發生危險，有影響通行、上班上課安全，得發布停止上班及上課。但是否停班停課，以各縣市政府決策為準。

風力預測。圖／氣象署提供