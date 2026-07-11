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快疏散避難 農業部發布184條土石流、4處大規模崩塌黃色警戒

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快疏散避難 農業部發布184條土石流、4處大規模崩塌黃色警戒

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
土石流及大規模崩塌警戒區預報。圖／取自土石流及大規模崩塌防災資訊網
土石流及大規模崩塌警戒區預報。圖／取自土石流及大規模崩塌防災資訊網

巴威颱風正在侵襲台灣，農業部農村發展及水土保持署表示，農業部持續發布土石流黃色警戒184條，分布於5縣8鄉55村。發布大規模崩塌黃色警戒4處，分布2縣3鄉4村。

農業部發布的184條土石流黃色警戒，分布於新竹縣五峰鄉大隘村、桃山村、花園村、竹林村，尖石鄉新樂村、嘉樂村、錦屏村、秀巒村、梅花村、玉峰村、義興村，宜蘭縣大同鄉崙埤村、松羅村、英士村、樂水村、太平村、茂安村、四季村、南山村、寒溪村、復興村，苗栗縣南庄鄉獅山村、南富村、西村、南江村、蓬萊村、東河村，泰安鄉八卦村、錦水村、清安村、中興村、士林村、象鼻村、梅園村，桃園市復興區三民里、澤仁里、奎輝里、長興里、羅浮里、高義里、三光里、華陵里、義盛里、霞雲里，新北市三峽區弘道里、金圳里、五寮里、插角里、有木里、竹崙里、安坑里、嘉添里，烏來區信賢里、福山里、忠治里等，共計5縣市8鄉鎮市區55村里。

此外，4處大規模崩塌黃色警戒，分布於新竹縣五峰鄉大隘村，新竹縣尖石鄉梅花村、秀巒村，苗栗縣泰安鄉中興村等，共計2縣市3鄉鎮市區4村里。地方政府應進行疏散避難勸告。

巴威颱風

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