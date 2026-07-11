燒肉吃到飽哪家好？2026全台TOP 10肉控愛店 肉次方、牛角人氣最高

燒肉的魅力，不只是肉香四溢，更是一場結合火候、香氣與歡聚氛圍的美食體驗。當肉片落上烤網，油脂在高溫下滋滋作響，炭火香氣瞬間撲鼻，無論是厚切牛排、橫隔膜，還是鮮甜海鮮，都讓人忍不住一口接一口。而吃到飽模式，更讓饕客不必斤斤計較份量，盡情享受大口吃肉的滿足感，也讓燒肉成為聚餐、慶生最受歡迎的選擇之一。

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，盤點全台十大日式燒肉吃到飽餐廳，涵蓋經典燒肉吃到飽及火烤兩吃等熱門類型。究竟哪些品牌憑藉高品質肉品、豐富餐點與網友口碑，在競爭激烈的燒肉市場中脫穎而出？跟著排行榜一次看。

No.1 肉次方 燒肉放題

翻攝FB／肉次方 燒肉放題

由王品集團打造的「肉次方 燒肉放題」，目前共有12家門店，可以說是近年燒肉吃到飽市場裡最會「引爆肉食慾」的品牌之一！主打概念很直接，就是讓你大口吃肉、吃到爽、吃到滿足。品牌鎖定年輕族群與聚餐市場，用強烈的肉感體驗與高CP值策略，迅速在全台燒肉戰場中打出聲量，榮獲網路溫度計2025「年度連鎖燒肉人氣獎章」，更被不少網友封為「追肉人聖地」。

肉次方最有記憶的亮點，就是100%原塊肉＋桌邊現切牛排，不是一般切好的薄肉片，而是直接送上原塊牛肉，由專人現切上桌。像是超大牛排、和牛嫩肩牛排以及日本A5和牛等不同部位一次端上戰場，油脂香氣、肉汁爆發感完全不一樣。對肉控來說，是完美「視覺＋嗅覺＋味覺」三重轟炸的享受。

迎接暑假，肉次方全台11家門店（台北峨嵋店除外）即日起至8月31日推出「大爽吃3小時」優惠活動，延長用餐時間。2人以上同行進場，可從14:00吃到17:00，不限套餐價格，皆可享受3小時無限燒肉吃到飽，讓你慢慢烤、慢慢加點，完全放飛追肉模式。

肉次方的吃法自由度也是社群焦點，許多網友會分享各種隱藏搭配吃法，創造出不同風味組合。「加熱後融化的香蒜奶油可以在牛排烤好後淋上去，太犯規了」、「現切牛肉肉質好吃，最愛的是檸檬魚，我可以吃10盤以上」、「每一種燒肉都可以包進生菜，加上泡菜或是蘿蔔、蔥鹽，更是清爽解膩，越吃越多」、「日式芥末沙朗牛、雞軟骨，哇沙米烤過後居然變得不嗆辣，開胃又解膩，真的很特別」。

No.2 牛角日本燒肉專門店

翻攝FB／牛角日本燒肉專門店Taiwan Gyu-Kaku﻿

來自日本的「牛角（Gyu-Kaku）」為Reins International於1996年在東京創立的連鎖燒肉品牌，主打「美味與價格平衡」的日式燒肉體驗。除了燒肉主體外，牛角也同步提供居酒屋式餐點，包含拉麵、炸物與飯食等多樣料理，如柚子鹽雞白湯拉麵、麻辣擔擔拉麵、大阪章魚燒、薯條與甜點，更接近日式餐酒館的豐富度。

Google網友評價提到，「肉品依舊十分出色，服務人員親切且誠摯的服務」、「很適合朋友聚會」、「肉的品質都很不錯，以這樣的價位CP值真的很高，除了肉品，其他的小菜也不馬虎」。

No.3 本格和牛燒肉放題

本格和牛燒肉放題隸屬於築間餐飲集團，鎖定講究肉質的消費族群。品牌名稱「本格（ほんかく／honkaku）」源自日文「真實、本質」之意，象徵回歸燒肉原點、專注於肉品與火候本身的職人精神。2020年12月於台中大里開出首店，在空間設計上則採現代日式風格，透過木質調與燈光配置營造沉穩氛圍。

在餐點架構上，本格和牛提供澳洲M9+等級和牛、美國牛及部分日本和牛部位，並搭配牛舌、角切、橫隔膜等多樣肉品，預算千元內想吃和牛可選擇「本格套餐」。網友分享用餐經驗表示，「吃到燒烤鳥金玉，雞白子，更通俗的名稱是雞佛，還不錯耶」、「鳥松阪，必點程度與和牛同等級，吃起來微有脆度，烤起來香香的，肉質非常軟嫩」。

No.4 築間燒肉本命

翻攝FB／築間燒肉本命

「築間燒肉本命」為築間餐飲集團於2024年推出的全新日式燒肉品牌，首店落腳新北永和，主打日式燒肉酒場氛圍，讓消費者除了享受燒肉，也能體驗更具互動感的聚餐文化。近年築間餐飲集團積極布局燒肉市場，持續拓展品牌版圖，並同步朝海外市場發展，展現多品牌經營的布局策略。

菜單分成前世套餐、今生套餐、來世套餐、本命套餐，除了食材逐漸升級外，後面兩種套餐還能享有生啤暢飲。Google網友評論，「牛小排跟奶油鱸魚真的蠻好吃的，櫛瓜和山藥很不錯，飛魚軟香腸也大推」、「肉質好、調味剛剛好，讓人默默一直烤一直吃」。

【網路溫度計DailyView提醒您】

飲酒勿開車！飲酒過量，有害健康

未滿18歲者禁止飲酒

No.5 燒肉眾精緻炭火燒肉

隸屬於元創國際餐飲事業的「燒肉眾精緻炭火燒肉」，創辦人當年憑藉著想將日式燒肉介紹給台灣人的熱情，走訪多家日本燒肉店，在2011年於板橋成立了首家店面。後續以燒肉眾為起點，延伸出鹿兒島燒肉專賣店、鹿兒島鍋物專賣店、燒肉哦爺日韓燒肉吃到飽、燒肉眾二代目、栄次郎個人燒肉等多個品牌。

除了服務肉肉控之外，燒肉眾還推出了素食友善菜單，提供新鮮嫩香菇、切片杏鮑菇、青椒、玉米筍、波浪洋芋片、烤玉米與年糕等。網友評價提到，「有桌邊服務人員隨時留意空盤及肉品是否有熟，玉米筍及杏鮑菇很好吃、牛肉很大片」、「洋蔥非常甜！超級好吃，蛤蜊湯的肉飽滿，而且湯頭鮮甜，光看到湯的色澤就知道味道夠濃郁」、「有兒童座椅、畫筆、塗鴉紙，小朋友會乖乖坐著，爸爸媽媽能好好吃肉」。

No.6 石頭日式炭火燒肉

不同於近年主打高價和牛或精緻套餐的燒肉品牌，石頭更著重於經典日式燒肉文化，無論是來此家庭聚餐、朋友聚會或公司聚餐，都能自在圍爐、邊烤邊聊，享受燒肉最純粹的樂趣。網友評價提到，「CP值很不錯」、「燒肉配泡菜或是洋蔥非常好吃喔」、「在地老店燒肉第一首選，雖然是吃到飽但食材一點也不馬虎」。

為了讓客人在大啖燒肉同時，又不容易吃膩，提供多樣化火鍋、壽司、手卷、揚物、飲品、甜點與冰品；品牌也在官網放上燒烤教學、美味小常識等，透過圖文方式分享最佳烤肉時間與火候掌握技巧，即使是初次體驗燒肉的人，也能快速掌握何時翻面、如何鎖汁、要烤多久等關鍵細節。

No.7 一燒十味昭和園

翻攝FB／一燒十味昭和園內壢省桃店

Dcard有網友推薦「一燒十味昭和園」，表示「每份肉盤的上菜賣相都很不錯」、「喜歡吃羊肉的人，這裡也有羊排可以選擇」、「蔬食與甜點的選擇也相當豐富，還有沙拉可以點」。

一種燒肉、十種調味，這是品牌最鮮明的特色。創立於2003年，從新北鶯歌起家，創辦人在沒有餐飲背景的情況下創業，以單點食材品質提供吃到飽服務，逐步拓展至全台多家分店。除了嚴選牛、豬、雞等肉品外，更研發出「一燒十味」調味系統，包含日式手工泡菜、三款獨門醬料，以及岩鹽、香辣黑胡椒、檸檬椒鹽、新疆孜然、芥末椒鹽、八味唐辛子等六款特製香料，透過不同搭配，展現截然不同的風味層次。

一燒十味昭和園依不同價位提供美國牛肉、厚切肉品、海鮮、龍蝦等多元選擇，保留炭火燒肉最迷人的炭香風味，搭配日式懷舊氛圍與鍋物，兼具份量與變化性。

No.8 烤狀猿日式燒肉

翻攝FB／烤狀猿日式燒肉

深耕中台灣多年的烤狀猿日式燒肉，以吃到飽型態結合日式燒肉與多樣化餐點，提供優質食材包含伊比利豚腹松阪、美國Choice肋條肉、霸王黑虎蝦，從經典燒肉、自助吧熟食到甜點、飲品種類相當齊全，甚至點得到月亮蝦餅、日料握壽司、炸天蝦等特色熟食，讓不同年齡層都能找到喜愛的料理。2025年為了慶祝品牌20週年，推出「Level Up」升級版店型，將裝潢與菜單重新調整，給顧客更高級的享受。

到訪過的網友分享用餐經驗，「有一陣子沒吃燒肉了，立刻訂了離家很近的烤狀猿，沒想到週末訂位滿滿」、「食材新鮮又好吃，想吃多少盡情的點」、「要吃完菜單上所有的餐點，真的需要有很大的胃才有辦法」。

No.9 熊一頂級燒肉

熊一頂級燒肉是馬辣國際餐飲集團旗下的燒肉吃到飽餐廳，2001年創立於台北西門町，以日式炭火燒肉為核心。主打平價高CP值，有肉品搭配海鮮、熟食及甜點等多元餐點，累積不少忠實顧客。店內保留濃厚日式燒肉店氛圍，不少小資學生、上班族都將它列入聚餐首選。

品牌多年持續經營吃到飽市場，在競爭激烈的燒肉版圖中，憑藉穩定品質與豐富餐點，維持一定的人氣與討論度。Google網友評論，「干貝跟大蛤蜊好吃」、「跟朋友吃烤肉，打卡送干貝，還有滷肉飯跟壽喜燒可以吃」、「肉品會有3種口味有原味、照燒、辣味等」。

No.10 田季發爺

翻攝FB／田季發爺燒肉

田季發爺創立於2006年，以獨門的烤物秘訣打開知名度。2017年由全新經營團隊接手後，重新調整品牌定位，除了升級食材品質與服務流程，也在2018年將品牌識別與店裝全面翻新，希望打造兼具歡樂、舒適、安心與沉浸感的用餐體驗。

部分門市更打造主題式空間，例如魔法學院、夢遊仙境、侏羅紀等情境設計，讓用餐不只是吃飯，更增添拍照趣味，成為許多人學生時代、家庭聚餐與朋友聚會的共同回憶。網友提到，「吃生日餐，重新裝潢後氣氛舒適，東西也新鮮」、「每一道都吃得出用心；服務親切又貼心，讓人感到賓至如歸」、「食物選擇豐富、送餐迅速、服務周到，蔥抓餅非常好吃」。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年6月12日至2026年6月11日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理2000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

《網路溫度計DailyView》

看更多網路溫度計文章

全台半自助餐廳TOP 10最新！青焰、朵頤、橫濱誰是人氣霸主？

威士忌怎麼挑？新手到老饕都該懂的10大選酒關鍵 網友認為這一點最重要

十大高空景觀餐廳推薦！饗饗、饗 A Joy、Smith & Wollensky上榜 冠軍Buffet一位難求

2026壽司郎必吃推薦TOP 10！鰻魚、天婦羅新進榜 去年冠軍跌出榜外

全台烤鴨餐廳推薦TOP 10！聚餐必吃人氣名店 享鴨、晶華軒、紅樓怎麼選？