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巴威颱風想再度睜開眼？ 粉專：受地形影響 路徑不排除南偏

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最新天氣展望 第1周期初鋒面+颱風挾豪雨 後續低壓帶南部雷雨開轟

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
天氣展望。圖／取自「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專
天氣展望。圖／取自「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專

中央氣象署發布天氣展望，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，模式預測，未來第1周期初受鋒面影響，受颱風及其外圍環流影響，各地有陣雨或雷雨，並有大雨或豪雨發生機率。

第1周期中至第2周台灣位於低壓帶，環境不穩定，南部及東南部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

此外，西北太平洋仍有熱帶擾動發生的可能，隨時注意氣象署所發布的最新預報資訊。

第1周：平均氣溫預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大；雨量預測，各地以「少於」氣候正常值的機率最小。

第2周：平均氣溫預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大；雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

第1至4周：1個月之展望，平均氣溫及雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

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