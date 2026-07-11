健康永續行動家／台大癌醫落實綠建築 設光電板、水循環

各行各業致力環境永續，對醫療院所卻充滿挑戰。台大癌醫分院院長吳耀銘透露，為確保病人安全，院內部分區域空調、照明無法節電，該院每年電費高達一千八百萬元，但醫院建設之初便考量ＥＳＧ，建築物獲綠建築肯定，院方也積極更新院內電燈，推動分區空調，夜間關閉部分電梯，盼在可節省資源處「能省則省」。

台大癌醫分院位於公館生活圈，具捷運公館站步行約需十五分鐘。吳耀銘指出，為落實環境永續，院方增設Youbike共享單車站點，並提供免費接駁車往返捷運站及台大總院，盼病人及家屬減少以個人運具往返醫院，另於停車場增設電動車充電站。

綠化環境為台大癌醫一大特色，除近期完成整建的空中花園，另設有一處「開心農場」讓院內員工轉變角色，當起「自耕農」。吳耀銘指出，包括醫院專科護理師、外科副主任等，許多同仁將耕種植物視為休憩方式，自備各式農具「下田」，開心農場可耕種區域有限，往往名額一開就被秒殺，院方已研擬擴大範圍，讓更多同仁可享受在寸土寸金的大安區耕種的特殊感受。

吳耀銘說，醫院部分設施需維持一定溫度或不得斷電，如耗資五十億元的質子中心，一旦環境溫度過高，設備恐全數報銷，而病人手術時為避免感染，許多耗材為一次性使用，即便困難重重，仍設法節省資源，正研擬裝設「智慧化空調設備」，假日關閉行政區域空調及燈具，若同仁加班時可採部分開啟，同時進行電梯管理，部分電梯於晚間九點後關閉不提供使用。

台大癌醫分院近期著手將院內傳統燈具，逐步汰換為相對省電的ＬＥＤ燈具，落實綠色採購，已連續三年被評為優等，並透過智慧化措施減少資源消耗，包括推行病歷無紙化、導入數位病理系統、衛教文宣電子化、公文電子化，並在永如樓建置太陽能面板，院內多處建築可收集雨水用於灌溉、廁所沖水，且廁所全改用百分之百再生紙漿擦手紙，美食街亦全數用環保餐具。