健康永續行動家／台大癌醫院長吳耀銘 帶人帶心的隊長

台大癌醫分院院長吳耀銘，戴著外科部護理同仁贈送的「TEAM YAOMING（耀銘隊）」棒球帽。記者季相儒／攝影

醫療院所ＥＳＧ實踐，除環境永續外，更須重視社會、治理層面，穩定提供醫療服務。疫情後國內護理人力出走，全台醫院不分層級無法自外，成立剛滿七年的台大癌醫分院有四三二張病床，開床比率一度不及六成。新任院長吳耀銘今年二月上任後，啟動多項留才機制，設立古亭員工宿舍，成立評選委員會，針對各職類服務優異員工，提供高達八萬元獎金。

吳耀銘是國內肝臟移植權威，曾任台大癌醫分院外科部主任、副院長，就任癌醫院長時，外科部護理同仁送給他一頂寫有「TEAM YAOMING（耀銘隊）」的客製化棒球帽。

留任護師 臨床服務獎勵豐厚

吳耀銘說，當時正值我國在世界棒球經典賽（ＷＢＣ）中擊敗韓國，收到這份禮物格外感動，他的領導哲學為「帶人先帶心」，盼凝聚向心力，讓同仁把自己視為團隊一員，共同為醫院經營、為病人努力。

台大癌醫為區域醫院、規模不小，吳耀銘指出，院內員工特質也各有不同，他的經營理念為廣納人才，每個人各有優缺點，不因看見缺點就不用，應「用其好處、包容其缺點」，將人才放在適任位置上，幫助醫院朝好的方向努力。

吳耀銘上任後，視院內員工為癌醫最珍貴資產，面對全台醫護人力出缺的結構性困境，擬定多項人才永續措施，為招攬新人，全院護理人員提供簽約金一萬元、專科護理師三萬元，若推薦同學、親友任職滿一年，可領取推薦獎金護理師一萬元、專科護理師兩萬元。

留才部分，透過「臨床服務獎勵」盼護理人員久任減少流動率，護理師任職一年可領到一萬元獎勵、專科護理師兩萬元，且「做愈久領愈多」，每年發放額度增加五千元，院方另每年提供十萬元，供護理師、專科護理師各兩人參加海外醫學會。

補助研習 護藥醫技都有資格

近期全台多家醫院傳出麻醉護理師出走潮，吳耀銘指出，為減少麻護離職，，台大癌醫自今年七月起，除提供院內麻醉部專科護理師、護理師任職滿一年可獲一萬元獎勵金外，更逐年增加五千元留任獎金，年資滿五年護理師，每年除薪資外，可多領取留任獎金三萬元。

除護理師外，藥師、放射師及醫檢師，今年四月提供三萬元簽約金，七月起將提供任職滿一年者臨床服務獎金兩萬元，並補助國內在職進修、出席國外學術會議等經費。

吳耀銘也希望透過同儕間彼此激勵，提升院內服務品質、凝聚團隊向心力，八月將成立「服務特殊優異獎評選委員會」，分醫師、護理師、醫事人員及行政技術人員共四組，每年選出八名服務特殊優異獎，得主可獲八萬元獎金，預計自十二月分開始接受申請，被選上員工，將參考國際企業作法，將其肖像高掛院內顯眼處，增加榮譽感。

台大癌醫古亭宿舍六月揭牌啟用，輪三班各職類人員均可申請。圖／台大癌醫分院提供

溫馨宿舍 安頓員工放鬆身心

第一線醫事人員長期輪班高壓工作，工作環境及住宿為留任意願關鍵因素。為此，吳耀銘指出，癌醫古亭宿舍今年六月揭牌啟用，新增間套房一○九間，輪三班各職類人員均可申請；院內企業捐贈的「海悅食堂」正改建，將提供員工休憩空間及餐點；甫整建完成的空中花園，癌醫分院三棟大樓盡收眼底，加上周圍丘陵景緻，幫助員工放鬆身心。