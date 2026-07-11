少子危機 家庭弱化 專家：補助難救生育率

我國生育率持續下探，衛福部去年底成立「兒少及家庭支持署」，賴政府也陸續加碼幼托補助，並提出「○到十八歲國家養」政策，盼透過提高育兒支持挽救少子化。

專家認為，光是靠補助與津貼難以扭轉低生育率，近十年國內親職教育裁處案件暴增近五倍，凸顯家庭功能持續惡化，如果未從家庭支持著手，兒家署恐將淪為另一個「發錢單位」。

賴清德總統日前宣布「○到十八歲國家養」政策，將提供兒少成長津貼，每名兒少最高可領逾一○八萬元。

台灣大學社會系教授薛承泰表示，目前，包括兒少成長津貼、人工生殖補助等十八項催生措施，每年投入的預算超過三千八百億元，這些都是納稅人的錢，本質上，只是資源移轉，並不是真正提升生育率的關鍵；如果兒家署的主要功能只是發放補助，「實在大可不必」。

薛承泰指出，少子化成因複雜，除了經濟負擔、托育資源外，更涉及家庭功能、教育及勞動等面向，單靠設在衛福部底下的兒家署難以承擔，政府應成立跨部會整合平台，統籌相關政策與資源，才能真正改善少子化。

家庭功能弱化的警訊也反映在親職教育案件。

根據衛福部的統計，二○二四年依「兒少權法」裁處親職教育案件達二二三七件，較二○一四年的三九三件增加近五倍。

家庭韌性行動聯盟發起人林嘉慧表示，親職教育不足，將提高兒少犯罪、自傷等風險，政府不能只把焦點放在孩子，更要協助家庭建立照顧與支持能力。

國教行動聯盟理事長王瀚陽表示，目前，包括疏忽照顧或者不當對待子女的家長、十二歲以上未滿十八歲司法少年的家長，以及爭取子女監護權的離婚父母，都可能依法接受八至五十小時不等的親職教育課程。

不過，衛福部從未公布親職教育是否有效改善家庭功能，也未公開課程完成率。從裁處案件逐年增加來看，只看到政府持續開罰，卻看不到是否真正教會失職父母如何陪伴、教養孩子。

林嘉慧說，兒少問題日益多元，改善家庭功能不能只關注孩子是否接受服務，更應提升家庭支持能力。

林嘉慧建議與其持續擴大補助，不如將資源投入更前端的家庭支持措施，建立「家庭影響性評估」機制，檢視照顧者壓力、家庭溝通與修復能力，以及支持資源是否充足，讓少子化政策回到以家庭為核心的方向。