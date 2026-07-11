健康永續行動家／台大癌醫多專科團隊 7日內完成癌症分期

作為以癌症治療為特色的醫院，台大癌醫分院院長吳耀銘說，該院推動多項優化癌症治療方式，以多專科團隊減少病人重複掛號、奔波醫院時間，並明定癌症病人就診後，七日內須完成分期，並決定治療方向，且院內設有癌症資源中心，提供病人衛教訊息、心理諮商資源，也透過組成各癌別病友團體，盼病人之間交流治療經驗，互助走過艱困的治療旅程。

吳耀銘指出，台大癌醫分院雖以癌症治療為特色，將「重武器」擺在癌症治療資源，但院內科別及治療項目並不局限於腫瘤相關治療，而是全面性提供醫療服務，「綜合醫院能看的，癌醫也可以」，包括以癌症病人需求為中心出發設立的復健中心，目前正在整建中，為協助癌症病人處理落髮，而設有形體美學科，幫助減輕壓力設有精神科及心理諮商室等。

台大癌醫癌症門診一大特色為「癌症多專科團隊」，包括婦癌、泌尿道癌症、大腸直腸癌、幹細胞移植、癌症疼痛、頭頸癌、肝癌、乳癌、肺癌等科別均設有相同制度。吳耀銘說，以肝癌病人為例，過去病人發現肝臟腫瘤後，先掛外科評估手術可行性，無法手術者又需重新掛號腫瘤內科，往返時間恐長達二、三周，有延誤病人診斷、治療時間之虞，多專科團隊即是為解此困境而設。

吳耀銘指出，多專科團隊安排於固定時段、同一樓層空間，同時由多科別醫師共同看診，病人在肝臟外科看診後，可直接至隔壁門診由腫瘤醫師問診，並整合影像科、放射質子治療科等癌症相關科別，此外，考量近期護理人力減少，病房等待時間延長，病人無法及時等到病床，腫瘤恐會增生或轉移，院內建立「快速診斷機制」，要求醫療團隊七日內完成必要檢查及癌症分期，並啟動治療。

台大癌醫分院一樓入口處，設有「癌症資源中心」，由專人協助解答癌症病人治療疑問，也有空間供病人休息、接受諮商等。吳耀銘指出，癌症病人除生理上的醫療需求外，心理上因初次罹癌，面臨眾多未知及恐懼，藉由癌症資源中心提供衛教知識，並整合心理諮商資源及病友團體，彼此分享治療經驗、藥物副作用處理方式等，可幫助病人減輕焦慮，實踐ＥＳＧ「社會」構面。

台大癌醫與周邊社區保持緊密連結，除每年度參與台大醫療體系於公館一帶舟山路舉辦的大型衛教活動，也與鄰近的台科大合作，對方提供運動場館讓癌醫供癌醫員工運動，院方合作安排台科大員工健檢，此外，院方每年固定舉辦逾五十場衛教講座，針對各類癌症相關議題，由專業醫師主講，供病友及社區民眾免費參與，了解最新醫療趨勢。