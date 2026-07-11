健康你我他／翻身拍背餐食打漿 照護臥床老伴六年

老伴67歲那年，傍晚從外回來坐上沙發，旋即又站起身，伸出手在電視螢幕上來回摸索。我問：「你在做什麼？」他回答：「開電視。」我說：「開關在旁邊啊！」他急躁地說：「看不見了！囉嗦！」

怎麼會看不見？孩子下班返家後，立刻帶他就醫。醫師確診竟是中風。那一刻，命運彷彿突然轉了彎。他不僅失去了視力，也失去了語言能力，只能發出「啊、喔」聲音。

出院後常到醫院回診及語言訓練。眼科做雷射治療，視覺漸漸恢復；語言則沒有進步，但我不放棄，每天要他看我口型一字一字發音，皇天不負苦心人，他真的會說話了；生活動能也恢復得很好，會騎單車到處遊晃。

5年後，他再度中風，沒有及時發現，兩家醫院都勸我放棄。我不捨跪求醫師救他，經腦部引流手術、氣切、插管、洗腎，全身布滿管線，醫護盡全力搶救，他活下來了。

出院時，適合他安養的地方不多，只得帶回家照顧。政府補助電動床、抽痰機、蒸氣機、輪椅等，女兒辭職專心照顧，每天餵食、翻身、拍背、抽痰、換尿布、復健，每周三、六陪他到醫院洗腎。他的餐食，我親自用番茄、高麗菜、胡蘿蔔和絞肉熬粥打漿，好讓他的消化順暢。

老伴很辛苦，左半身不能動，除了每天睜眼看看我們。就這樣無言無語的陪伴家人近6年。