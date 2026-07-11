愛肝達人站／植牙重要，還是植樹重要？

老友多年不見，再見時嘴巴腫了一大塊，說話也含糊不清。「怎麼了？」他指了指嘴巴，苦笑著說：「去植牙。」

原本以為只是補一顆牙，沒想到拔牙、補骨粉、等待傷口癒合、植入人工牙根，再裝上牙冠，前前後後折騰了好幾個月。最痛的，不只是嘴巴，還有荷包。他嘆了一口氣：「早知道年輕時，就對牙齒好一點。」

人生最令人感慨的三個字，就是「早知道」。有人打趣說，年輕時沒有好好照顧牙齒，老了只剩兩顆牙，一顆叫「葡萄牙」，另一顆叫「西班牙」。大家聽了哈哈大笑，笑聲裡，卻藏著許多人的人生。

牙齒或許是人體最容易被忽略的器官。它日日默默工作，陪伴我們咀嚼三餐、品嘗酸甜苦辣，從不邀功。直到它鬆了、痛了、掉了，我們才驚覺，原來最珍貴的，往往就是那些一直陪伴著我們、卻最容易被忽略的東西。

沒有牙齒，不只是笑容少了幾分自信，更失去了享受美食的能力。肉咬不動，青菜咬不爛，水果只能挑軟的吃。久而久之，營養不足，肌肉流失，體力衰退，甚至增加跌倒與失能的風險。老人家常說：「牙好，胃口就好；胃口好，身體就好。」這句話，不只是生活智慧，也是醫學證實多年的事實。

牙齒不像頭髮，也不像指甲，掉了就很難再長回來。雖然醫界正努力利用幹細胞培養新牙，希望有一天能真正做到牙齒再生，但距離走入日常醫療，仍需時間。幸好，植牙技術愈來愈成熟，讓許多人重新找回咀嚼的能力，也找回笑容。

醫學的進步，一直在努力修補生命留下的缺憾。心臟、肝臟、腎臟、肺臟都可以移植，失去牙齒可以植牙。然而，再精巧的人工、再高明的醫術，終究比不上與生俱來的天然。器官移植需要終身服用抗排斥藥物；植牙雖然沒有排斥問題，但若忽略口腔清潔，牙周發炎、齒槽骨流失，人工牙根依然可能鬆動脫落。

仔細想想，植牙和植樹，其實遵循著相同的道理。植一顆牙，需要健康的齒槽骨；植一棵樹，需要肥沃的土壤。牙床穩固，牙齒才能長久；土地豐厚，樹木才能成蔭。兩者都需要耐心等待，更需要日日照顧，而不是種下去便一勞永逸。

等牙掉了，才知道每天刷牙的重要；等烈日炙人，才知道一棵老樹的可貴。到底植牙重要，還是植樹重要？其實，兩者都重要。

植牙，是替一個人找回咀嚼的幸福；植樹，是替一座城市留下綠蔭與希望。只是，再好的植牙，也比不上自己的牙；再多的新樹，也取代不了一棵歷經歲月的大樹。

人生何嘗不是如此？與其等失去了，再費盡心力修補；不如趁還擁有時，好好珍惜。珍惜口中的每一顆牙，也珍惜身旁的每一棵樹。因為生命中最好的，往往不是後來補上的，而是那些一直陪伴著我們，卻常被視為理所當然的美好。

●肝病防治學術基金會最新一期《好心肝雜誌》，提供肝病醫療新知、正確實用的健康知識

點按看延伸閱讀