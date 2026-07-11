人口跌跌不休 上半年新生兒剩4.6萬人

內政部統計台灣人口數截至六月底，連續卅個月負成長，其中，上半年新生兒數為四萬六千餘人，相比去年同期減少九千人。台灣婦產科醫學會秘書長黃建霈以「連跌兩個跌停板」來形容新生兒數字三年來不斷探底，他說，全年出生數要「保九（萬）很緊繃」，可能首度跌到八萬人。

至於全國人口連續負成長，彭博資訊報導，這是連續第卅個月下滑，持續期間超越新冠疫情期間的連廿九個月，也是二戰結束以來最久紀錄，凸顯出這個位在全球人工智慧（ＡＩ）熱潮中心的製造樞紐所面臨的人口挑戰。

內政部指出，截至今年六月底，台灣總人口二三二四萬三五六五人，與上年同月比較減少十萬三一七六人，與上月比較則減少九○七六人。

就縣市別言，與上年同月比較，人口增加率最高者為桃園市百分之○點二九，其次為連江縣百分之○點二八，第三為新竹縣百分之○點二四；人口減少最多為金門縣百分之一點四九，其次為嘉義縣百分之一點二，第三為台北市百分之一點一四。

台灣去年邁入超高齡社會，截至六月底，○至十四歲人口數為二六三萬四七一七人，占總人口比率百分之十一點三四；十五至六十四歲人口數為一五八四萬六九○七人，占百分之六十八點一八；六十五歲以上人口數為四七六萬一九四一人，占百分之二十點四九。

就縣市別言，○至十四歲人口比率最高為新竹市；十五至六十四歲人口比率最高為連江縣；六十五歲以上人口比率最高則是台北市。

有關新生兒，六月出生數為七三二四人，上半年總計四萬六三四四人，相比去年同期的五萬五三七五人，減少九○三一人。

黃建霈表示，今年全年出生數幾乎確定跌破十萬人；若要勉強保住「九字頭」，平均每月須有七五○○人以上，但以上半年趨勢推估，要達到九萬已相當「緊繃」，不排除今年全年出生數將首度跌入「八字頭」。

針對少子化，賴清德總統公布「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」共十八項措施來鼓勵民眾婚育。

黃建霈表示，少子化成因複雜，除了經濟壓力外，還包括求學、就業、住房及社會氛圍等問題，政府除了發錢以外，一定要推出其他配套，並扭轉「不婚不生快樂一生」的社會氛圍。

衛福部社家署長周道君表示，行政院於今年五月已在總統指示下推出「台灣人口政策新戰略」，涵蓋減輕育兒負擔、職場彈性、婚育住宅等十八項總體策略，但政策發酵需要時間，後續將透過預算支持逐步推動。