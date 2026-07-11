聽新聞
0:00 / 0:00

科普好健康／老花眼藥水 一種縮瞳劑 僅暫時視力改善

聯合報／ 口述．圖╱高雄長庚醫院近視防治中心主任吳佩昌 採訪整理╱記者陳雨鑫
目前臨床上改善老花眼最建議的方式，仍是配戴老花眼鏡。圖／123RF
目前臨床上改善老花眼最建議的方式，仍是配戴老花眼鏡。圖／123RF

近年在美國上市的「老花眼藥水」，號稱只要點一滴，就能夠暫時改善近距離視力，不少人直呼是「可讓眼睛回春的黑科技」。老花眼藥水確實能讓部分民眾短時間內看近比較清楚，但它並不是讓老化的眼睛恢復年輕，也無法逆轉老花形成的根本原因，它是利用「針孔效應」的光學原理，創造出暫時性的視力改善效果。

人體眼球內有一顆透明的水晶體，功能類似相機鏡頭，年輕時的水晶體柔軟並且富有彈性，可以快速改變厚薄，讓眼睛自由切換遠近焦距，因此小孩即使把書本放得很近，仍能看得清楚。隨著年齡增長，到了40歲以後，水晶體開始變硬，調節能力下降，60歲左右則可能進一步混濁，形成白內障，這是人體自然老化的過程，也是老花眼出現的根本原因。

高雄長庚醫院近視防治中心主任吳佩昌。圖／吳佩昌提供
高雄長庚醫院近視防治中心主任吳佩昌。圖／吳佩昌提供

縮瞳「針孔效應」 讓視力短暫恢復

 

也因為水晶體調節能力變差，當進光量變大時，瞳孔無法立即縮小，患者就會感到不適。

老花眼藥水其實是一種「縮瞳劑」，點藥後會讓瞳孔縮小，當瞳孔變小時，就像相機縮小光圈一樣，進入眼睛的光線減少，但影像前後可接受的焦距範圍卻會增加，也就是所謂的「景深加深」，這種現象和「針孔眼鏡」原理類似。

當光線從較小的孔洞進入眼睛時，即使焦點沒有完全對準，看起來仍會比較清楚。所以老花眼藥水並不是一種讓眼睛返老還童的黑科技，是運用「物理光學原理」，讓視力短暫恢復的方式。

急性青光眼常用 不利白內障手術

不過，縮瞳劑早在臨床運用，最常用於急性青光眼，濃度約4%，急性青光眼患者的瞳孔會被水晶體卡住而無法縮放，導致房水無法排出，引起眼壓上升。點縮瞳劑可以快速讓瞳孔收縮，排出房水降低眼壓，患者短暫感到舒適。

老花眼藥水的濃度低於急性青光眼，約為1%。老花眼藥水雖然能暫時改善近距離視力，同時也帶來副作用，長期使用瞳孔無法放大，瞳孔沾黏等，導致白內障手術困難。短期使用也有不適合的對象，尤其是白內障患者，因瞳孔縮小後進入眼睛的光線變少，夜間視力可能受到影響，而患者本來夜晚看東西就比較吃力，如果再用縮瞳藥物，開車或走夜路時可能增加危險。

此外，縮瞳與眼睛看近時的生理反應相似，當長時間閱讀、使用手機或電腦時，眼內睫狀肌必須持續收縮，以維持近距離聚焦，若點老花眼藥水，會讓眼睛處於類似長時間看近的狀態，部分患者可能會出現眼睛痠脹、頭痛、惡心等不適症狀。

患有老花眼的人，若長時間使用3C產品，如果再點老花眼藥水，就會讓瞳孔「小上再小」，恐讓眼睛更加疲勞。

台灣未核准上市 高度近視不宜用

台灣目前尚未核准老花眼藥水上市，但國人往返各國的機率頻繁，極有可能於旅外時購買使用，因此提醒不是所有人都適合使用老花眼藥水，白內障、虹彩炎、高度近視者都不建議使用。

目前臨床上改善老花眼最建議的方式，仍是配戴老花眼鏡，至於是否採取老花雷射等方式改善，需由專業眼科醫師做最適合的評估與判斷。

美國 科普好健康

延伸閱讀

視界重啟的那一刻！董至成飛秒雷射白內障手術後驚呼：「彷彿回到20歲，整個世界變4K」

20歲後半數人有長！身上小紅點會變癌？皮膚科醫：別嚇自己

慣性遲到其實是大腦缺陷 專家：患者眼中的時間流速不一樣

把眼睛借給人類的先知：諾蘭如何將人類的集體視覺經驗擴展到極限

相關新聞

人口跌跌不休 上半年新生兒剩4.6萬人

內政部統計台灣人口數截至六月底，連續卅個月負成長，其中，上半年新生兒數為四萬六千餘人，相比去年同期減少九千人。台灣婦產科醫學會秘書長黃建霈以「連跌兩個跌停板」來形容新生兒數字三年來不斷探底，他說，全年出生數要「保九（萬）很緊繃」，可能首度跌到八萬人。

少子危機 家庭弱化 專家：補助難救生育率

我國生育率持續下探，衛福部去年底成立「兒少及家庭支持署」，賴政府也陸續加碼幼托補助，並提出「○到十八歲國家養」政策，盼透過提高育兒支持挽救少子化。

科普好健康／老花眼藥水 一種縮瞳劑 僅暫時視力改善

近年在美國上市的「老花眼藥水」，號稱只要點一滴，就能夠暫時改善近距離視力，不少人直呼是「可讓眼睛回春的黑科技」。老花眼藥水確實能讓部分民眾短時間內看近比較清楚，但它並不是讓老化的眼睛恢復年輕，也無法逆轉老花形成的根本原因，它是利用「針孔效應」的光學原理，創造出暫時性的視力改善效果。

健康永續行動家／台大癌醫多專科團隊 7日內完成癌症分期

作為以癌症治療為特色的醫院，台大癌醫分院院長吳耀銘說，該院推動多項優化癌症治療方式，以多專科團隊減少病人重複掛號、奔波醫院時間，並明定癌症病人就診後，七日內須完成分期，並決定治療方向，且院內設有癌症資源中心，提供病人衛教訊息、心理諮商資源，也透過組成各癌別病友團體，盼病人之間交流治療經驗，互助走過艱困的治療旅程。

健康永續行動家／台大癌醫落實綠建築 設光電板、水循環

各行各業致力環境永續，對醫療院所卻充滿挑戰。台大癌醫分院院長吳耀銘透露，為確保病人安全，院內部分區域空調、照明無法節電，該院每年電費高達一千八百萬元，但醫院建設之初便考量ＥＳＧ，建築物獲綠建築肯定，院方也積極更新院內電燈，推動分區空調，夜間關閉部分電梯，盼在可節省資源處「能省則省」。

健康永續行動家／台大癌醫院長吳耀銘 帶人帶心的隊長

醫療院所ＥＳＧ實踐，除環境永續外，更須重視社會、治理層面，穩定提供醫療服務。疫情後國內護理人力出走，全台醫院不分層級無法自外，成立剛滿七年的台大癌醫分院有四三二張病床，開床比率一度不及六成。新任院長吳耀銘今年二月上任後，啟動多項留才機制，設立古亭員工宿舍，成立評選委員會，針對各職類服務優異員工，提供高達八萬元獎金。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。