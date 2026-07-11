科普好健康／老花眼藥水 一種縮瞳劑 僅暫時視力改善

近年在美國上市的「老花眼藥水」，號稱只要點一滴，就能夠暫時改善近距離視力，不少人直呼是「可讓眼睛回春的黑科技」。老花眼藥水確實能讓部分民眾短時間內看近比較清楚，但它並不是讓老化的眼睛恢復年輕，也無法逆轉老花形成的根本原因，它是利用「針孔效應」的光學原理，創造出暫時性的視力改善效果。

人體眼球內有一顆透明的水晶體，功能類似相機鏡頭，年輕時的水晶體柔軟並且富有彈性，可以快速改變厚薄，讓眼睛自由切換遠近焦距，因此小孩即使把書本放得很近，仍能看得清楚。隨著年齡增長，到了40歲以後，水晶體開始變硬，調節能力下降，60歲左右則可能進一步混濁，形成白內障，這是人體自然老化的過程，也是老花眼出現的根本原因。

高雄長庚醫院近視防治中心主任吳佩昌。圖／吳佩昌提供

縮瞳「針孔效應」 讓視力短暫恢復

也因為水晶體調節能力變差，當進光量變大時，瞳孔無法立即縮小，患者就會感到不適。

老花眼藥水其實是一種「縮瞳劑」，點藥後會讓瞳孔縮小，當瞳孔變小時，就像相機縮小光圈一樣，進入眼睛的光線減少，但影像前後可接受的焦距範圍卻會增加，也就是所謂的「景深加深」，這種現象和「針孔眼鏡」原理類似。

當光線從較小的孔洞進入眼睛時，即使焦點沒有完全對準，看起來仍會比較清楚。所以老花眼藥水並不是一種讓眼睛返老還童的黑科技，是運用「物理光學原理」，讓視力短暫恢復的方式。

急性青光眼常用 不利白內障手術

不過，縮瞳劑早在臨床運用，最常用於急性青光眼，濃度約4%，急性青光眼患者的瞳孔會被水晶體卡住而無法縮放，導致房水無法排出，引起眼壓上升。點縮瞳劑可以快速讓瞳孔收縮，排出房水降低眼壓，患者短暫感到舒適。

老花眼藥水的濃度低於急性青光眼，約為1%。老花眼藥水雖然能暫時改善近距離視力，同時也帶來副作用，長期使用瞳孔無法放大，瞳孔沾黏等，導致白內障手術困難。短期使用也有不適合的對象，尤其是白內障患者，因瞳孔縮小後進入眼睛的光線變少，夜間視力可能受到影響，而患者本來夜晚看東西就比較吃力，如果再用縮瞳藥物，開車或走夜路時可能增加危險。

此外，縮瞳與眼睛看近時的生理反應相似，當長時間閱讀、使用手機或電腦時，眼內睫狀肌必須持續收縮，以維持近距離聚焦，若點老花眼藥水，會讓眼睛處於類似長時間看近的狀態，部分患者可能會出現眼睛痠脹、頭痛、惡心等不適症狀。

患有老花眼的人，若長時間使用3C產品，如果再點老花眼藥水，就會讓瞳孔「小上再小」，恐讓眼睛更加疲勞。

台灣未核准上市 高度近視不宜用

台灣目前尚未核准老花眼藥水上市，但國人往返各國的機率頻繁，極有可能於旅外時購買使用，因此提醒不是所有人都適合使用老花眼藥水，白內障、虹彩炎、高度近視者都不建議使用。

目前臨床上改善老花眼最建議的方式，仍是配戴老花眼鏡，至於是否採取老花雷射等方式改善，需由專業眼科醫師做最適合的評估與判斷。