巴威颱風影響 零售通路、百貨11日營運資訊一次看
巴威颱風持續影響台灣，各大百貨、購物中心與零售通路陸續公布7月11日（六）營運安排。百貨業者多配合地方政府停班停課措施暫停營業，不過量販、超市及部分賣場則維持正常營運，並視各地風雨狀況滾動調整服務。
百貨方面，京站時尚廣場表示，因受巴威颱風影響，京站時尚廣場（含轉運站商場、心中山爵士廣場及小碧潭店）7月11日再暫停營業一天，以維護顧客及員工安全，預計7月12日（日）恢復營業，營業時間為上午11時至晚間9時30分。
京站指出，7月11日仍有部分專櫃維持服務，其中1樓轉運站內萊爾富24小時營業，屈臣氏自上午7時起營業，後續將依天候狀況調整；停車場則配合捷運防汛計畫，若啟動防洪閘門，出入口將同步關閉。
微風集團宣布，因應巴威颱風持續影響，配合地方政府停班停課公告，7月11日旗下各館暫停營業一天，後續恢復營業時間將另行公告；消費者如有購物需求，可透過BREEZE ONLINE線上購物平台選購商品。
台北101也表示，購物中心、觀景台及大樓高空餐廳7月11日暫停營業一天，後續將視颱風動態及天候狀況調整營業時間。此外，MITSUI OUTLET PARK林口店也宣布，7月11日暫停營業一天。
遠東SOGO表示，因應巴威颱風持續影響。為顧及顧客、專櫃伙伴及同仁安全，遠東SOGO7月11日（六）全台各店，停止營業一天。
宏匯廣場表示，因巴威颱風來襲，為保護顧客及全體同仁安全，7月11日（六）暫停營業一日。
相較於百貨業者，量販及超市多維持營運。好市多（Costco）表示，7月11日全台賣場皆正常營運，商品備貨充足，會員可依天候狀況及自身需求前往購物，但也提醒民眾留意行車安全，以自身安全為優先考量。
萬家福量販與樂家康超市則表示，7月11日維持正常營業，不過外送線上購物及家速配服務將依各縣市停班停課公告調整，停班地區暫停配送服務，未停班地區則維持正常營運。
全聯與大全聯表示，各地門市將依當地風雨狀況滾動調整營業時間，以同仁安全為第一優先。全聯「小時達」外送服務也將配合各地停班公告暫停配送；若未達停班停課標準，但現場風雨較大，門市仍可能自主調整或暫停服務，建議消費者出門前先查詢門市最新營業資訊。
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