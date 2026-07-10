颱風巴威11日停班停課縣市 兩大外送平台暫停服務

因應颱風巴威，全台多縣市11日停止上班上課，兩大外送平台因應颱風繼續暫停外送服務；foodpanda自11日零時起停止外送服務，並提前30分鐘關閉平台，Uber Eats也暫停停班停課地區營運和外送服務。

因颱風影響，基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣（蘭嶼鄉、綠島鄉）、澎湖縣等縣市宣布停班停課。

foodpanda表示，為保障外送員上線安全，配合政府指示於該時段內暫停外送服務，平台將自11日零時停止外送服務，並提前30分鐘關閉平台，外帶自取服務不受影響，提醒消費者可提前訂購備貨，後續將依照政府相關指令恢復外送。

foodpanda表示，提醒所有外送員以行車安全為首要考量，多加留意天候及路況。

Uber Eats指出，平台配合行政院人事行政總處以及各地政府因颱風依法停班停課的宣布，配合暫停該地區的營運和暫停外送。

Uber Eats提醒，外送員於停班停課期間保持離線，待收到平台恢復營運通知後再上線。颱風期間正常上班上課的縣市區域，如因氣候不佳、道路狀況多的情況恐有外送延遲情形，敬請消費者見諒。