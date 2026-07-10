巴威來襲 北台灣周六繼續放颱風假 雙北各大醫院門急診開設情形看這裡
颱風巴威來襲，中央氣象署10日已發布海上、陸上颱風警報，各縣市政府也陸續公布11日是否停班、停課，北北北基桃、台中、台南、高雄等縣市皆放颱風假，雙北各醫院周六門急診開設情形一覽如下：
●台大醫院（包括總院、兒童醫院）：
一、僅兒童醫院部分開診：影像醫學部第2診梁博欽醫師（於東址看診）、第22診李正婷醫師
二、急診及住院服務照常，健檢暫停。
●台北榮總：
一、台北榮總門診停診
二、各項檢查、檢驗暫停
三、住院及急診服務照常運作
●三總：
一、 內湖院區：上午診（一般內科、一般外科）
二、汀洲院區：休診。
三、台北門診中心：休診。
四、住院及急診均照常服務，如有就診疑義請來電（02）87923311詢問。
●長庚醫院（基隆、台北、林口、土城、桃園院區）：
一、門診、檢查暫停服務
二、急診、住院、透析正常服務
●馬偕醫院（台北丶淡水丶兒醫）：
一、僅開設部分颱風門診。
二、急診及住院照常提供服務。
●國泰醫院（本院與汐止分院）：
一、原定門診包括門診手術、各項檢查（驗）及慢箋領藥均暫停
二、洗腎、急診及住院之必要服務照常
●新光醫院：
門診停診、急診及住院照常服務
●振興醫院：
門診停診、急診與住院照常
●台北醫學大學附設醫院：
門診、檢查、健檢暫停服務；急診、住院照常服務。
●和信醫院：
門診及檢查、手術、住院暫停服務，急診照常服務
●萬芳醫院：
一、全日門診、慢箋領藥、復健治療、健檢、日間化療、檢驗、檢查，暫停服務。
二、手術、急診、住院、洗腎、接生等緊急醫療業務正常服務
●雙和醫院：
一、全院門診及抽血檢驗服務暫停；住院及急診維持正常運作
●台北慈濟醫院：
一、門診、抽血檢驗、排程檢查、門診手術、健檢、日照中心與居家長照均暫停服務
二、住院、急診、血液透析維持正常服務
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