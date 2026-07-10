快訊

別出門！微風、京站、華泰名品城率先發聲 11日颱風假暫停營業

中聯問題油退貨從寬 行政院公布兩大退貨管道

14縣市列陸警！高鐵明日改全天自由座 台鐵對號車明午前全停駛

聽新聞
0:00 / 0:00

14縣市列陸警！高鐵明日改全天自由座 台鐵對號車明午前全停駛

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
台鐵明天上午除彰化=潮州間非對號列車仍持續營運外，全線停駛。聯合報系資料照
台鐵明天上午除彰化=潮州間非對號列車仍持續營運外，全線停駛。聯合報系資料照

中颱巴威今晚開始將直接影響台灣天氣，雙鐵宣布明天列車班表大變動。高鐵取消原班表，以每小時3班雙向站站停靠自由列車營運，台鐵則是上午除彰化=潮州間非對號列車仍持續營運外，全線停駛。

台灣高鐵表示，明天取消全天原班表各班次列車，改於整點、20分及40分發出南下、北上的全車自由座列車。同時，台中站將於上午6時9分、6時29分及6時49分加開3班北上列車；6時20分及6時50分，加開南下2班次，總計五班每站停靠的全車自由座列車，加強服務台中站出發之旅客。

高鐵指出，明日南下末班車為南港站21時40分開往左營站、22時40分開往台中站。北上末班車則為21時40分自左營開往南港站、22時40分開往台中站列車。

高鐵說，部分路段因風速、雨量過大，達到運轉限制標準時，列車將採取行車速限，請旅客預留較充裕之轉乘接駁彈性時間。

台鐵則表示，明天中午12時前除彰化=潮州間非對號列車正常行駛，其餘對號列車、非對號列車全面停駛。支線部分除沙崙線正常行駛，其餘支線也停駛。觀光列車部分，藍皮解憂號、海風號、山嵐號、鳴日號、鳴日廚房、1次及2次環島之星停駛。

台鐵指出，12時以後列車復駛需視颱風最新動態，於明天上午9時前公布。

台鐵 高鐵 彰化

延伸閱讀

高鐵明日調整營運班表 6時起每小時雙向各發三班全車自由座列車

巴威來襲...雙鐵明正常營運 視風雨調整發車

巴威颱風進逼 海陸空交通一覽表

巴威颱風來襲 台灣高鐵10日全線正常運營

相關新聞

14縣市列陸警！高鐵明日改全天自由座 台鐵對號車明午前全停駛

中颱巴威今晚開始將直接影響台灣天氣，雙鐵宣布明天列車班表大變動。高鐵取消原班表，以每小時3班雙向站站停靠自由列車營運，台鐵則是上午除彰化=潮州間非對號列車仍持續營運外，全線停駛。

北市停止上班上課 清潔隊連2天暫停收運

巴威颱風來襲，北市明日再停班停課。環保局為顧及市民及清潔隊員人身安全，暫停收運垃圾（含廚餘及回收物），另30處限時收受點也一併暫停開放。

北市颱風假再一天 聯醫、萬芳醫院門診停診

巴威颱風來襲，台北市明天再停止上班上課一天。台北市立聯合醫院表示，各院區門診、各附設院外門診全天停診；台北市立萬芳醫院說，全日門診、慢箋領藥、復健治療、健檢、日間化療、檢驗、檢查，暫停服務。

高鐵明日調整營運班表 6時起每小時雙向各發三班全車自由座列車

巴威颱風來襲，台灣高鐵公司經整體評估氣象資訊與旅運需求，調整明（11）日全天營運班表，自上午6時起每小時雙向各發三班全車自由座列車。

台東縣宣布蘭嶼及綠島鄉明天停班課外 其餘正常上班課。

台東縣政府通報：台東縣蘭嶼鄉及綠島鄉明（7/11）日停止上班、停止上課；其餘地區照常上班、照常上課。

台灣新生兒人數仍低今年恐不到9萬 專家形容如股市跌2個停板

內政部昨公布最新戶口統計資料，新生兒6月出生數為7324人，專家表示，以股市形容前年約13.4萬人到去年10.7萬多人，如果這在股市是連續跌兩個跌停板，除了政府祭出發錢政策外，應該還要其他配套，才能有效改變大家的生育意願，並扭轉全民共識，才有可能有效改善整體人口結構。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。