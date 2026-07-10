14縣市列陸警！高鐵明日改全天自由座 台鐵對號車明午前全停駛

中颱巴威今晚開始將直接影響台灣天氣，雙鐵宣布明天列車班表大變動。高鐵取消原班表，以每小時3班雙向站站停靠自由列車營運，台鐵則是上午除彰化=潮州間非對號列車仍持續營運外，全線停駛。

台灣高鐵表示，明天取消全天原班表各班次列車，改於整點、20分及40分發出南下、北上的全車自由座列車。同時，台中站將於上午6時9分、6時29分及6時49分加開3班北上列車；6時20分及6時50分，加開南下2班次，總計五班每站停靠的全車自由座列車，加強服務台中站出發之旅客。

高鐵指出，明日南下末班車為南港站21時40分開往左營站、22時40分開往台中站。北上末班車則為21時40分自左營開往南港站、22時40分開往台中站列車。

高鐵說，部分路段因風速、雨量過大，達到運轉限制標準時，列車將採取行車速限，請旅客預留較充裕之轉乘接駁彈性時間。

台鐵則表示，明天中午12時前除彰化=潮州間非對號列車正常行駛，其餘對號列車、非對號列車全面停駛。支線部分除沙崙線正常行駛，其餘支線也停駛。觀光列車部分，藍皮解憂號、海風號、山嵐號、鳴日號、鳴日廚房、1次及2次環島之星停駛。

台鐵指出，12時以後列車復駛需視颱風最新動態，於明天上午9時前公布。