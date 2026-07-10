高鐵明日調整營運班表 6時起每小時雙向各發三班全車自由座列車

巴威颱風來襲，台灣高鐵公司經整體評估氣象資訊與旅運需求，調整明（11）日全天營運班表，自上午6時起每小時雙向各發三班全車自由座列車。

高鐵公司表示，明取消原班表各班次列車，改由南港站（南下）及左營站（北上），每小時分別發出3班每站停靠之全車自由座列車（商務車廂除外），端點站發車時刻均為整點、20分及40分。

同時，台中站將於06：09、06：29及06：49加開北上3班次；於06：20及06：50加開南下2班次，總計共5班，每站停靠之全車自由座列車（商務車廂除外），以加強服務自台中站出發的旅客。

為確保旅客行程順暢，明日末班列車預定發車時間分別如下，敬請沿途各站旅客依該站最新時刻表乘車。

南下：南港站21：40發車前往左營站；22：40發車前往台中站。

北上：左營站21：40發車前往南港站；22：40發車前往台中站。

台灣高鐵公司表示，旅客若因颱風取消行程，可依規定退票並免收手續費；若仍有搭車需求，但因營運調整、車次取消，仍可持原購車票搭乘當日開行之各車次自由座列車。詳細退票及退費規定，說明如下：

1. 自發布海上颱風警報日至解除海上颱風警報日止，購買上述期間車票之旅客，若列車正常運行而未搭乘，或列車運轉變更、車次取消，可自乘車日(含)起一年內，持未經使用之車票至高鐵各車站辦理退票，免收手續費。

2. 持受影響車次車票之旅客，改乘較低票價車廂者，可於乘車日(含)起一年內至各車站售票窗口辦理改乘區間之票價差額退費。

3. 颱風期間為確保運行安全，部分路段若風速、雨量過大，達到運轉限制標準時，列車將採取行車速限，敬請旅客預留較充裕之轉乘接駁彈性時間，以利後續行程順暢。