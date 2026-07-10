台灣新生兒人數仍低今年恐不到9萬 專家形容如股市跌2個停板

內政部昨公布最新戶口統計資料，新生兒6月出生數為7324人，專家表示，以股市形容前年約13.4萬人到去年10.7萬多人，如果這在股市是連續跌兩個跌停板，除了政府祭出發錢政策外，應該還要其他配套，才能有效改變大家的生育意願，並扭轉全民共識，才有可能有效改善整體人口結構。

台灣婦產科醫學會秘書長黃建霈表示，若以1年9萬人推算，平均1個月至少要維持7500名新生兒，但今年上半年的數字算下來「比這個標準少很多」，最終結果恐怕就在9萬人附近徘徊，甚至跌破9萬的機率確實非常高。

一旦人口跌破9萬大關，台灣是否就會新生兒人數持續下降，黃建霈說，9萬人並非少子化的「分水嶺」，真正關鍵並不是跌破哪一個數字，而是政府後續能否提出有效政策，扭轉生育率持續下滑的趨勢。

黃建霈也坦言，前年出生人口約13.4萬人、去年10.7萬人，若今年再降至9萬人左右，跌幅都是約接近2成，相當於股市「連續跌兩個跌停板」，顯示少子化惡化速度相當驚人，目前仍看不到人口下滑的谷底。

黃建霈表示，經濟補助只是眾多因素之一，少子化成因相當複雜，除了經濟壓力外，還包括求學、就業、住房及社會氛圍等問題，單靠一次性的現金補助難以真正改變生育決定。政府可從教育、職場及租稅制度著手。例如讓年輕人在求學期間生育，不致影響升學與學業；鼓勵企業建立友善育兒環境，對生育友善企業提供租稅優惠或獎勵措施，提高企業照顧育兒員工的誘因。

黃建霈建議，少子化政策必須多元且具彈性，真正回應民眾「為什麼不生」的原因，而不是所有人都採用相同補助模式。

現在年輕人同儕間流傳的是不婚不生，快樂一生，甚至會嘲笑結婚生子的人笨，黃建霈表示，若社會氛圍不改，發再多錢都無濟於事。少子化需要建立「全民共識」，從體制到文化將孕產婦與下一代視為國寶，讓生小孩的人得到尊重與實質好處，才有可能有效改善整體人口結構。