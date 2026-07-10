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陸警範圍再擴大！14縣市列入警戒 最快明清晨暴風圈觸陸

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陸警範圍再擴大！14縣市警戒 最快明天清晨暴風圈觸陸

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
氣象署提供最新巴威颱風說明。圖／氣象署提供
氣象署提供最新巴威颱風說明。圖／氣象署提供

中颱巴威持續朝台灣逼近，入夜後至明天白天，將是颱風影響台灣最劇烈的時候。雖然颱風持續減弱，但七級暴風半徑仍有機會籠罩中部以北及宜花地區，氣象署持續發布海上陸上颱風警報，最新一報陸警範圍新增彰化縣及連江縣共14縣市。

巴威颱風傍晚5時的中心位置在鵝鑾鼻東方約600公里之處，以每小時26公里速度，向西北進行。近中心最大風速每秒43公尺，維持中颱水準，七級暴風半徑同樣是廣闊的380公里、十級暴風半徑180公里。

最新一報海警範圍維持原本的北部、東北部、東南部海面，及台灣海峽北部、巴士海峽；陸警範圍新增連江縣、彰化縣，其餘包含新北市、基隆市、台北市、宜蘭縣、桃園市、新竹縣市、苗栗縣、台中市、花蓮縣、南投縣及台東縣共14縣市。

中央氣象署技正謝佩芸表示，颱風本身環流逐漸向台灣靠近，因此接下來各地風雨都將越來越明顯。今晚颱風外圍環流會讓台中以北、東北部地區雨勢越來越密集，明天清晨後，北部降雨將更進一步往平地擴張、中南部山區降雨更持續。未來24小時累積雨量，中部山區、北部及東北部山區有大豪雨機率，北部山區可能接近超大豪雨。

此外，颱風環流寬廣，今天西半部地區，台南以北、東半部及澎湖普遍出現7到8級強陣風，沿海地區局部更可以來到9至19級風以上。謝佩芸指出，明日大部分沿海地區都有10級陣風機率，且9級陣風將往內陸擴展。尤其桃園以北、基隆北海岸，因距離颱風近中心較靠近，恐會有12級強陣風。環流影響下，恆春半島、蘭嶼及綠島也有12級強風機會。

謝佩芸表示，最新一報颱風的速度與北修幅度其實沒有太大變化。目前仍然預估暴風圈最快明天凌晨觸陸，觸陸點維持上一報，應為東北角即宜蘭、新北一帶。

謝佩芸提醒，颱風中心最接近台灣的時間落在明天中午到下午這段期間，而由於巴威這種環流明顯的颱風，在靠近台灣時，容易受到地形影響產生交互作用而出現擺動、偏折，有機會造成速度變慢，拉成影響時間。不過詳細狀況，仍得等颱風更靠近台灣才有辦法確認。

巴威颱風 氣象署 巴威

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