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日本未實施颱風假制度 理由很簡單

聚傳媒／ 特約記者陳冠宇報導
颱風示意圖。 圖／AI生成
颱風示意圖。 圖／AI生成

每逢颱風季節，亞洲各地往往面臨強風豪雨帶來的影響，其中台灣與部分地區會依風雨程度宣布「颱風假」，讓民眾停止上班上課以確保安全。然而，日本同樣位處颱風路徑上，卻未設立類似制度，其背後的防災思維與社會運作模式引發外界關注。

日本氣象廳資料顯示，每年平均有20至30個颱風生成，其中數個會接近或登陸日本。儘管災害風險不低，日本政府並未建立全國統一的停班停課機制，而是由地方政府、企業及學校依實際情況自行判斷是否停班停課。多數情況之下，企業仍維持正常運作，僅在交通中斷或安全疑慮明顯時，才會彈性調整。

日本長期重視防災教育與基礎建設，是未設颱風假的主要原因之一。從小學開始，學生即接受地震與風災避難訓練，民眾普遍具備防災意識。此外，日本都市排水系統完善，建築結構耐風抗震能力高，使災害影響相對可控。

另一方面，日本企業文化也扮演關鍵角色。部分公司傾向維持營運穩定，並透過遠距辦公或彈性出勤降低風險，而非全面停工。鐵路公司則會依風速預警提早停駛或減班，讓民眾自行決定是否外出。這種「分散決策」模式與台灣由政府統一宣布放假的方式形成對比。

聚傳媒

日本 颱風假 蔣萬安

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