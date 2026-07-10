慈濟關心颱風來襲 證嚴法師主持全台連線防災會議

慈濟基金會為全面防範風災、守護社區與弱勢族群的安全，7月9日下午16:00成立「巴威颱風」慈濟本會災害應變中心，啟動全臺各地防備災行動，全台各志業體與社區志工網絡立即聯防動員。

面對颱風「巴威」來勢洶洶，中央氣象署已於7月10日清晨發布陸上颱風警報，將新北、宜蘭、花蓮等地列為陸上警戒區域，全台多個縣市亦宣布停止上班上課。

每逢風災，多在花蓮靜思精舍面臨風雨的證嚴法師，此次因行腳行程適逢巴威颱風侵台而留在台北，在今日會議中特別指出，過去每年的颱風幾乎都在花蓮親歷其境，非常瞭解第一線風雨的考驗；這次人在台北，格外關心台北與北台灣地區的風雨動態，透過視訊連線，也看到全台慈濟志工展現出高度的責任感與用心，在風雨來臨前便將各項防颱準備做得十分妥當。

隨著台灣社會步入高齡化，證嚴法師也特別憂心社區內孤苦、高齡的長者，特地慈悲開示：「現在的老人偏多，這也是我們要特別關懷的。大家要時時一同打電話，彼此問候、關心。哪怕只是一陣風吹過來、只要大家有感覺，就要趕快打電話問問老菩薩們是否都平安，大一點的風雨更要請他們留在安全的處所。」

慈濟基金會執行長顏博文則同步與團隊連線，整合跨處各單位全面啟動「災防急難物資管理系統」，透過智慧化儀表板，精準掌握全台22個倉儲的物資庫存。靜思協力廠也備妥大量可即時調度的香積飯、米糧及穀力棒等物資；基隆靜思堂等前線據點也已將橡皮艇、ATV（全地形車）等救災裝備移置館內就定位。針對北區聯區的防汛需求，也整合抽水機，全面提升低窪地區的防災應變能力。

在醫療與教育志業方面，花蓮慈濟醫院已提前補足維生系統所需的液氧及緊急發電機柴油等72小時持續運作儲備，在確保同仁安全的前提下，維持住院、急診與部分門診的運作，並規劃防颱宿舍與公務接送，做為同仁最堅實的後盾。

慈濟大學則對校區內包括境外生在內的720位住宿生發出防災提醒，呼籲提前儲備糧食，校內環保中心亦完成廢液貯存場的沙包堆疊與防風測試，將校園安全規格拉至最高。

除了後勤物資與機構整備，慈濟最核心的「社區慈善網絡」更早已深入鄰里。花蓮靜思精舍防災應變中心由慈濟基金會副執行長張宗義主持，今日上午，花蓮區志工無懼風雨風浪，規劃至少10條訪視動線，深入吉安、國新、福安等地區，針對感恩戶逐戶進行關懷。

鑑於萬里溪堰塞湖具有潛在風險，花蓮志工也配合政府防風指導，前往萬榮鄉、鳳林鎮等預防性撤離避難收容中心進行物資載運與現場關懷，全面落實社區防護。

在台北及北區各聯區包含新店、關渡、板橋、雙和、基隆等地，志工也透過「天然災害法親關懷系統」即時回報鄰里災情。基隆訪視團隊特別走訪多位高齡獨居、失智或患病的個案家，除了親自送上防災物資包，更動手幫長者巡視窗戶是否穩固、關緊。

證嚴法師殷殷懇切呼籲全體志工與社會大眾：「風雨來時記得要平安，絕對不能隨便跑出去！還沒來之前要做妥當的準備，風雨大時要在室內避難。等到風雨過後、安全無虞時，才能出去了解外面的狀況。大家平安，我的心才會安，祝福大家平平安安。」

慈濟基金會表示，無論風雨如何動盪，慈濟志工在遵守安全第一的前提下，將持續以電話、走訪等實際行動陪伴社區弱勢、守護家園，期盼凝聚大眾戒慎虔誠的心，祈願風調雨順、人人平安。

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