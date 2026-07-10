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生不如死！台灣連30個月負成長 上半年新生兒比去年少9千人

經濟日報／ 記者胡順惠／即時報導
6月共有7,324名新生兒，平均約每5.9分鐘出生一名嬰兒，較去年同期大減1,644人、年減18.3%。圖／AI生成
6月共有7,324名新生兒，平均約每5.9分鐘出生一名嬰兒，較去年同期大減1,644人、年減18.3%。圖／AI生成

內政部最新戶籍統計顯示，台灣人口已連續30個月呈現負成長。截至今年6月底，全台人口為2,324萬3,565人，較去年同期減少10萬3,176人，平均每天少約283人；單看6月，人口也比5月減少9,076人。雖然6月出生人數比5月略增，但仍只有7,324名新生兒，遠低於死亡人數1萬6,340人，自然減少達9,016人，少子化與高齡化趨勢持續。

截至6月底，全台共有990萬8,298戶，較去年增加9萬7,788戶，平均每戶人口降至2.35人，較去年再減少0.03人，顯示家庭規模持續縮小。以戶數來看，新北市179萬餘戶最多，其次依序為高雄市及台中市。

從各縣市人口變化來看，桃園市仍是人口成長最明顯的縣市，較去年同期增加0.29%，其次為連江縣及新竹縣；人口減少幅度最大則為金門縣，其次為嘉義縣及台北市。

出生方面，6月共有7,324名新生兒，平均約每5.9分鐘出生一名嬰兒，較去年同期大減1,644人、年減18.3%；若進一步觀察上半年累計出生數，今年上半年4.6萬人，較去年同期5.5萬人再減少9,031人，少子化趨勢持續。各縣市中，新竹市出生率最高，其次為雲林縣及桃園市；基隆市則最低。

相較之下，6月死亡人數達1萬6,340人，平均約每2.6分鐘就有1人死亡，比出生人數多出9,016人，是人口持續負成長的主因。死亡率最高為嘉義縣，其次為台東縣及屏東縣。

婚姻統計方面，6月共有7,210對新人完成結婚登記，其中不同性別6,956對、同性別254對；離婚（終止結婚）則有4,269對，包括不同性別4,188對及同性別81對。

人口遷移方面，6月遷入6萬5,101人、遷出6萬5,161人，淨遷入為負60人，整體人口流動大致持平。不過仍以桃園市淨遷入711人最多，台中市557人居次，新竹縣111人排名第三，顯示人口仍持續往就業機會較多的新興都會區集中。

值得注意的是，台灣高齡化趨勢持續加深。截至6月底，65歲以上人口已達476萬1,941人，占總人口20.49%，等於每5位國人就有1位是高齡者；0至14歲人口僅占11.34%，工作年齡人口（15至64歲）則占68.18%。

新生兒 少子化 內政部

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