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颱風前現採買潮！彰化菜價沒有再飆 但葉菜回穩恐等1至2個月

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
中度颱風巴威持續逼近台灣，彰化民眾趁著今天天氣尚穩定，提前採買防颱物資，超市內牛奶、泡麵、雞蛋等民生用品掀起搶購潮。記者林敬家／攝影
中度颱風巴威持續逼近台灣，彰化民眾趁著今天天氣尚穩定，提前採買防颱物資，超市內牛奶、泡麵、雞蛋等民生用品掀起搶購潮。記者林敬家／攝影

中度颱風巴威持續逼近台灣，彰化民眾趁著今天天氣尚穩定，提前採買防颱物資，超市內牛奶、泡麵、雞蛋等民生用品掀起搶購潮。不過，市場蔬菜價格目前未出現明顯上漲，彰化市攤商指出，夏季以來受到高溫及上波豪雨農損影響，葉菜供應量減少，菜價已維持高檔一段時間，攤商只能減少進貨量，避免滯銷影響收益。

今天上午華陽市場人潮與平日相近，不少民眾為防颱提前採買蔬菜，選購時較不會過度比較價格。攤商表示，近期葉菜類產量偏少，加上上月豪雨重創自產自銷的小農，不少小攤販幾乎無貨可賣，部分消費者轉往市場專業菜攤採購，確實帶動來客增加。

不過，攤商也說，高菜價仍讓部分消費者降低購買量，整體銷售並未明顯增加。由於目前供貨有限，只能依照市場需求調整進貨量，避免買進過多造成損失。

攤商指出，菜價是否回穩，仍要看復耕蔬菜陸續上市情況，而巴威颱風是否影響農作復耕進度，也還需持續觀察。他表示，蔬菜價格主要仍取決於供需，「東西多就便宜、東西少就貴」，若要等菜價回到較平穩水準，恐怕還需要1至2個月時間。

中度颱風巴威持續逼近台灣，彰化民眾趁著今天天氣尚穩定，提前採買防颱物資，超市內牛奶、泡麵、雞蛋等民生用品掀起搶購潮。記者林敬家／攝影
中度颱風巴威持續逼近台灣，彰化民眾趁著今天天氣尚穩定，提前採買防颱物資，超市內牛奶、泡麵、雞蛋等民生用品掀起搶購潮。記者林敬家／攝影

上午華陽市場人潮與平日相近，不少民眾為防颱提前採買蔬菜。記者林敬家／攝影
上午華陽市場人潮與平日相近，不少民眾為防颱提前採買蔬菜。記者林敬家／攝影

巴威颱風 彰化 菜價

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