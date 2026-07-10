快訊

颱風假百貨通常業績好...賈永婕坦言很掙扎 101休館「不跟老天爺賭」：KPI先放假

分產喬不攏代價大！千萬遺產稅晚繳一個月 多付百萬滯納金

守護迪士尼6年光榮退休！黃金獵犬獲英雄級待遇 「開吃違禁品」萌翻全場

聽新聞
0:00 / 0:00

連線縣市首長聽取簡報 賴清德總統感謝國軍動員2萬多官兵全力協助防颱

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
賴清德總統今天上午察中央災害應變中心，並聽取各單位防範巴威颱風簡報。記者曾原信／攝影
賴清德總統今天上午察中央災害應變中心，並聽取各單位防範巴威颱風簡報。記者曾原信／攝影

賴清德總統上午與行政院長卓榮泰、內政部長兼中央災害應變中心指揮官劉世芳，視察中央災害應變中心，聽取各單位防範巴威颱風簡報，並與颱風可能造成影響的新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣首長代表視訊連線，了解各縣市狀況。賴清德表示，目前國軍已完成防颱準備，指示國軍全力投入防颱任務，與人民站在一起，也感謝國防部動員2萬多名官兵投入各縣市進行防災工作。

總統賴清德今日在中央災害應變中心與新北、桃園、新竹縣及苗栗等地方首長展開視訊連線，逐一了解各縣市防颱整備。新北市副市長劉和然表示，新北市已召開多次工作會報，並要求土石流潛勢區、大規模崩塌區以及原住民部落的保全戶，必須在今日傍晚6時前完成撤離，預計撤離超過4000人，另針對容易成為孤島的烏來地區，國軍與救災機具都已提前進駐。桃園市也指出，針對復興區大規模崩塌與9處易受困地區已提早撤離，國軍與特搜人員均在今日下午2時前全數進駐完畢。

新竹縣副縣長陳見賢說，五峰與尖石鄉等偏遠地區已備妥10天數量民生物資，73名長照與洗腎等弱勢族群也預防性撤離。因山區午後容易起霧。內政部長劉世芳提醒必須在白天完成預防性撤離，陳見賢也對此強調，已要求相關人員在今日下午2時前全數撤離完畢。

總統在聽完中央各部會報告，並與4縣市視訊會議後表示，面對今年第一次進到台灣本土颱風巴威，中央各部會採提早因應準備防颱工作，如針對水、電、通訊等都已提前做好因應，希望持續加強相關工作。

賴總統說，面對此次颱風，中央會持續加強與地方政府合作，如跟4縣市視訊時發現地方政府已積極投入防颱，希望其他縣市也是如此，特別是北部地區日雨量可能高，更要特別留意山區狀況。

賴清德總統（中）今天上午與行政院長卓榮泰（左四）、內政部長兼指揮官劉世芳（右四）視察中央災害應變中心，並聽取各單位防範巴威颱風簡報。記者曾原信／攝影
賴清德總統（中）今天上午與行政院長卓榮泰（左四）、內政部長兼指揮官劉世芳（右四）視察中央災害應變中心，並聽取各單位防範巴威颱風簡報。記者曾原信／攝影

賴清德 國軍 劉世芳

延伸閱讀

賴總統三項防颱指示 下令堰塞湖區「預防性撤離」確實執行

颱風巴威來襲 劉世芳：民眾勿觀浪登山做好防颱

巴威來襲政院今開一級應變 海警、陸警時間點一次看

迎戰巴威颱風！楊文科坐鎮防颱整備 視察防汛整備全面戒備

相關新聞

運動後全身痠痛怎麼辦？醫揭多酚助修復 關鍵不只抗氧化

不少人運動後隔天全身痠痛，甚至上下樓梯、起身坐下都吃力，過去常被認為是乳酸堆積所致。不過，有醫師指出，延遲性肌肉痠痛（DOMS）其實與肌肉微小損傷、氧化壓力、發炎反應及能量代謝等多重機制有關，而近年研究發現，多酚（polyphenols）並非只是單純的抗氧化劑，更可能透過啟動身體自身的修復系統，協助運動後恢復。

連線縣市首長聽取簡報 賴清德總統感謝國軍動員2萬多官兵全力協助防颱

賴清德總統上午與行政院長卓榮泰、內政部長兼中央災害應變中心指揮官劉世芳，視察中央災害應變中心，聽取各單位防範巴威颱風簡報，並與颱風可能造成影響的新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣首長代表視訊連線，了解各縣市狀況。賴清德表示，目前國軍已完成防颱準備，指示國軍全力投入防颱任務，與人民站在一起，也感謝國防部動員2萬多名官兵投入各縣市進行防災工作。

影／信義商圈百貨影城今全停業 街頭冷清僅剩零星遊客

巴威颱風來勢洶洶，北北基桃等縣市今放颱風假，包括新光三越、微風、遠百信義A13及台北101等北部各大百貨公司與影城，今全數配合防颱措施暫停營業一天。平日熱鬧的信義商圈因風雨漸增，街頭顯得格外冷清。

影／台中今晚6點起放颱風假 盧秀燕：不是神預測

巴威颱風來襲，台中市長盧秀燕昨宣布今晚6點起至明天全天停班課，盧上午主持消防局災害應變中心工作會報後回應，表示自己不是「神預測」，是依專業單位氣象判斷，昨才決定一次公告，台中今晚起連續30個小時停班課。

颱風豪雨易孳生病媒蚊 疾管署提醒「防疫三步驟」

疾管署10日表示，巴威颱風持續逼近，預期將為全臺帶來劇烈強風豪雨。由於強風暴雨易使土壤及泥水中的病原菌暴露並擴散，且雨後積水易孳生病媒蚊，恐造成類鼻疽、鉤端螺旋體病、破傷風及登革熱等傳染病風險上升；另外，若飲食衛生不注意，也容易引發腸胃道感染疾病。

影／七旬糖尿病人剪破腳趾惡化截趾 雷射針灸治療傷口癒合能走路

彰化縣70多歲李姓婦罹患糖尿病長期洗腎，數月前自行修剪腳趾甲剪破左腳大拇趾，敷藥但傷口持續惡化，併發蜂窩性組織炎、菌血症，住院3個月控制傷炎卻無法使傷口癒合，轉院接受雷射針灸治療，總算傷口癒合能走路。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。