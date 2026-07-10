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台灣總人口數連30月負成長 新生兒上半年4.6萬 比去年少9千人

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
新生兒部分，6月出生數為7324人，據統計上半年新生兒數為4萬6344人，相比去年同期達5萬5375人，減少9031人。圖／聯合報系資料照
新生兒部分，6月出生數為7324人，據統計上半年新生兒數為4萬6344人，相比去年同期達5萬5375人，減少9031人。圖／聯合報系資料照

內政部今公布最新戶口統計資料，截至今年6月底，台灣總人口2324萬3565人，已達連續30個月負成長。其中新生兒部分，6月出生數為7324人，據統計上半年新生兒數為4萬6344人，相比去年同期達5萬5375人，減少9031人。

根據統計資料顯示，6月底人口數為2324萬3565人，與上年同月比較減少10萬3176人，與上月比較則減少9076人。就縣市別言，與上年同月比較，人口增加率最高者為桃園市0.29%，其次為連江縣0.28%，再其次為新竹縣0.24%；人口減少最多為金門縣1.49%，其次為嘉義縣1.20%，再其次為台北市1.14%。

至於新生兒部分，6月出生數為7324人，折合年粗出生率為3.83‰，較上年同月減少1644人，較上月增加492人。就縣市別言，粗出生率最高為新竹市5.05‰，其次為雲林縣4.86‰，再其次為桃園市4.66‰；最低為基隆市2.20‰，其次為嘉義縣2.66‰，再其次為苗栗縣3.24‰。另去年上半年新生兒總數為5萬5375人，今年上半年新生兒數則為4萬6344人，減少超過9千人。

死亡數部分，6月為1萬6340人，折合年粗死亡率為8.55‰，較上年同月減少214人，較上月增加1182人。就縣市別言，粗死亡率最高為嘉義縣13.08‰，其次為台東縣12.23‰，再其次為屏東縣11.72‰；最低為連江縣1.78‰，其次為桃園市6.70‰，再其次為新竹市6.73‰。

台灣去年正式邁入超高齡社會，截至6月底0至14歲人口數為263萬4717人，占總人口比率11.34%；15至64歲人口數為1584萬6907人，占68.18%；65歲以上人口數為476萬1941人，占20.49%。就縣市別言，0至14歲人口比率最高為新竹市14.91%，最低為金門縣7.56%；15至64歲人口比率最高為連江縣73.32%，最低為台北市63.63%；65歲以上人口比率最高為台北市24.61%，最低為新竹縣15.38%。

另，6月結婚對數合計7210對，其中不同性別6956對，相同性別254對，折合年粗結婚率為3.77‰；離婚/終止結婚對數為4269對，其中不同性別4,188對，相同性別81對，折合年粗離婚率為2.23‰。

新生兒 內政部 新竹縣

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